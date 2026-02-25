Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a fost eliminată din Champions League de formaţia norvegiană Bodo/Glimt, care a învins-o cu scorul de 2-1 marţi seara, chiar pe San Siro, în returul play-off-ului pentru optimile de finală ale competiţiei.
Bodo/Glimt, 3-1 acasă și 2-1 în deplasare cu Inter Milano în play-off-ul Champions League
Inter, învinsă săptămâna trecută cu 3-1 dincolo de Cercul Polar, a fost lipsită de inspiraţie, chiar dacă a dominat autoritar meciul.
A fost de ajuns o gafă a lui Manuel Akanji ca toate speranţele echipei nerazzurra să se năruie, după ce Jens Petter Hauge (58) a deschis scorul la Milano.
Haakon Evjen (72) a majorat avantajul scandinavilor la capătul unui atac rapid.
Golul de onoare al lui Inter a fost reuşit de Alessandro Bastoni (77), după ce Manuel Akanji (69) trimisese în bară la 0-1.
Pentru norvegieni urmează duelul cu Manchester City sau Sporting Lisabona
Inter, finalista ediţiei trecute de Champions League, se poate concentra acum pe scudetto, având un avantaj consistent (10 puncte) în Serie A faţă de următoarea clasată, rivala AC Milan.
De partea cealaltă, Bodo/Glimt, după semifinala jucată anul trecut în Europa League, scrie o nouă filă de istorie, atingând în premieră optimile de finală ale Ligii Campionilor.
În faza următoare, scandinavii o vor întâlni pe Manchester City (pe care au învins-o luna trecută cu 3-1) sau pe Sporting Lisabona.
Bodo/Glimt, spaima celor din Top 5, ca Ajaxul lui Piști Kovacs din anii '70
Bodo/Glimt a devenit prima echipă din afara Top 5 campionate europene care obține patru victorii consecutive împotriva unor formații din Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A sau Ligue 1 după legendara formație Ajax Amsterdam din sezonul 1971-1972, când în trupa antrenată de românul Ștefan Kovacs strălucea Johan Cruyff.
3-1 cu Manchester City, 2-1 cu Atletico Madrid și, acum, dubla 3-1 și 2-1 cu Inter Milano sunt rezultatele cu care norvegienii au intrat în istoria Champions League.
Info: Agerpres, Tuttomercatoweb