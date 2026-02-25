Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a fost eliminată din Champions League de formaţia norvegiană Bodo/Glimt, care a învins-o cu scorul de 2-1 marţi seara, chiar pe San Siro, în returul play-off-ului pentru optimile de finală ale competiţiei.

Bodo/Glimt, 3-1 acasă și 2-1 în deplasare cu Inter Milano în play-off-ul Champions League

Inter, învinsă săptămâna trecută cu 3-1 dincolo de Cercul Polar, a fost lipsită de inspiraţie, chiar dacă a dominat autoritar meciul.

A fost de ajuns o gafă a lui Manuel Akanji ca toate speranţele echipei nerazzurra să se năruie, după ce Jens Petter Hauge (58) a deschis scorul la Milano.

Haakon Evjen (72) a majorat avantajul scandinavilor la capătul unui atac rapid.

Golul de onoare al lui Inter a fost reuşit de Alessandro Bastoni (77), după ce Manuel Akanji (69) trimisese în bară la 0-1.