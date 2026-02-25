VIDEO Bodo/Glimt a intrat definitiv în istorie! Performanța uluitoare a norvegienilor, nemaiîntâlnită din sezonul 1971-1972

Bodo/Glimt a intrat definitiv în istorie! Performanța uluitoare a norvegienilor, nemaiîntâlnită din sezonul 1971-1972 Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ultima victimă a lui Bodo/Glimt a fost Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu.

TAGS:
Bodo/GlimtInter MilanoCristian ChivuAjax Amsterdamstefan kovacs
Din articol

Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a fost eliminată din Champions League de formaţia norvegiană Bodo/Glimt, care a învins-o cu scorul de 2-1 marţi seara, chiar pe San Siro, în returul play-off-ului pentru optimile de finală ale competiţiei.

Bodo/Glimt, 3-1 acasă și 2-1 în deplasare cu Inter Milano în play-off-ul Champions League

Inter, învinsă săptămâna trecută cu 3-1 dincolo de Cercul Polar, a fost lipsită de inspiraţie, chiar dacă a dominat autoritar meciul. 

A fost de ajuns o gafă a lui Manuel Akanji ca toate speranţele echipei nerazzurra să se năruie, după ce Jens Petter Hauge (58) a deschis scorul la Milano. 

Haakon Evjen (72) a majorat avantajul scandinavilor la capătul unui atac rapid. 

Golul de onoare al lui Inter a fost reuşit de Alessandro Bastoni (77), după ce Manuel Akanji (69) trimisese în bară la 0-1.

Pentru norvegieni urmează duelul cu Manchester City sau Sporting Lisabona

Inter, finalista ediţiei trecute de Champions League, se poate concentra acum pe scudetto, având un avantaj consistent (10 puncte) în Serie A faţă de următoarea clasată, rivala AC Milan.

De partea cealaltă, Bodo/Glimt, după semifinala jucată anul trecut în Europa League, scrie o nouă filă de istorie, atingând în premieră optimile de finală ale Ligii Campionilor.

În faza următoare, scandinavii o vor întâlni pe Manchester City (pe care au învins-o luna trecută cu 3-1) sau pe Sporting Lisabona.

Bodo/Glimt, spaima celor din Top 5, ca Ajaxul lui Piști Kovacs din anii '70

Bodo/Glimt a devenit prima echipă din afara Top 5 campionate europene care obține patru victorii consecutive împotriva unor formații din Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A sau Ligue 1 după legendara formație Ajax Amsterdam din sezonul 1971-1972, când în trupa antrenată de românul Ștefan Kovacs strălucea Johan Cruyff.

3-1 cu Manchester City, 2-1 cu Atletico Madrid și, acum, dubla 3-1 și 2-1 cu Inter Milano sunt rezultatele cu care norvegienii au intrat în istoria Champions League.

Publicitate

Info: Agerpres, Tuttomercatoweb

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
ARTICOLE PE SUBIECT
Echipa cu o trupă de black metal pe tricouri este antrenată acum de fostul golgheter al lui Chelsea!
Echipa cu o trupă de black metal pe tricouri este antrenată acum de fostul golgheter al lui Chelsea!
ULTIMELE STIRI
Chivu, crucificat de italieni: verdictul lor despre Inter în dubla cu Bodo/Glimt
Chivu, crucificat de italieni: verdictul lor despre Inter în dubla cu Bodo/Glimt
Cum a fost numit George Pușcaș în presa din Turcia după ce a semnat cu Dinamo
Cum a fost numit George Pușcaș în presa din Turcia după ce a semnat cu Dinamo
Norvegienii exultă după ce Bodo/Glimt a răpus Interul lui Chivu în UCL: ”Jos pălăria pentru echipă”
Norvegienii exultă după ce Bodo/Glimt a răpus Interul lui Chivu în UCL: ”Jos pălăria pentru echipă”
Xavi semnează! Tehnicianul, aproape să preia o națională calificată la Campionatul Mondial
Xavi semnează! Tehnicianul, aproape să preia o națională calificată la Campionatul Mondial
Ce record negativ a atins Qarabag după 3-9 cu Newcastle în play-off-ul UCL
Ce record negativ a atins Qarabag după 3-9 cu Newcastle în play-off-ul UCL
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

Ionuț Chirilă revine! Și-a găsit echipă: ”E aproape de a semna”

Ionuț Chirilă revine! Și-a găsit echipă: ”E aproape de a semna”

Gigi Becali a anunțat ce se va întâmpla dacă FCSB ajunge în play-out: ”Și gata!”

Gigi Becali a anunțat ce se va întâmpla dacă FCSB ajunge în play-out: ”Și gata!”

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"



Recomandarile redactiei
Chivu, crucificat de italieni: verdictul lor despre Inter în dubla cu Bodo/Glimt
Chivu, crucificat de italieni: verdictul lor despre Inter în dubla cu Bodo/Glimt
Cum a fost numit George Pușcaș în presa din Turcia după ce a semnat cu Dinamo
Cum a fost numit George Pușcaș în presa din Turcia după ce a semnat cu Dinamo
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"
Tragicomic: unde a ajuns atacantul pe care Gigi Becali îl prezenta drept „Lewandowski de România“
Tragicomic: unde a ajuns atacantul pe care Gigi Becali îl prezenta drept „Lewandowski de România“
Cum s-a încheiat meciul serii în Gala Next Fighter 28! Cornel Păsat accidentat serios de Kamara: „Nu prea văd bine”
Cum s-a încheiat meciul serii în Gala Next Fighter 28! Cornel Păsat accidentat serios de Kamara: „Nu prea văd bine”
Alte subiecte de interes
Unde s-a transferat SSSS, fotbalistul danez de națională ajuns în România după ce a luat titlul cu Bodo/Glimt
Unde s-a transferat SSSS, fotbalistul danez de națională ajuns în România după ce a luat titlul cu Bodo/Glimt
Oficialul lui Sepsi s-a dezlănțuit după eliminarea covăsnenilor din Conference League: "Am văzut reluarea!"
Oficialul lui Sepsi s-a dezlănțuit după eliminarea covăsnenilor din Conference League: "Am văzut reluarea!"
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
CITESTE SI
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

stirileprotv Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

Șoferii români pot avea permisele suspendate dacă nu își plătesc amenzile. Care sunt prevederile adoptate de Guvern

stirileprotv Șoferii români pot avea permisele suspendate dacă nu își plătesc amenzile. Care sunt prevederile adoptate de Guvern

Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet

stirileprotv Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet

România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

stirileprotv România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!