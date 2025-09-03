Kehinde Fatai (35 de ani) a jucat la Farul Constanța (2007-2010), Astra Giurgiu (2010-2013, 2014-2015, 2020-2021), Club Brugge (2013-2014), Sparta Praga (2015-2016), FC Ufa (2016-2018), Dinamo Minsk (2018-2019), FC Argeș Pitești (2021-2022), FC Turan (2022), Oțelul Galați (2023-2024), AEL Larissa (2024-2025) și CS Afumați (2025-prezent). El evoluează acum în Liga 2 și și-a deschis o academie de fotbal în Nigeria, de unde a început să aducă jucători și în fotbalul românesc.



E originar din orașul Jos, singurul din Nigeria unde este frig

"Am început foarte bine campionatul, deci e bine. Nu vreau să mă plâng, dar este foarte greu, în primul rând nivelul. Trebuie să mă adaptez la reguli, pentru că trebuie să fie obligatoriu juniori pe teren. Eu pot să mai joc, încă mă simt bine, când nu o să mai pot, mă opresc direct. Nu știu dacă pot să joc până la 40 de ani. Acum mă simt bine, nu știu cum o să fiu mâine. Eu am aproape 20 de ani de când am venit în România. Eu cred că pot să fac treabă bună și mai pot să joc. Deocamdată, pot să alerg la antrenament mai mult decât unii tineri, pentru că eu sunt obișnuit să fiu tot la maxim. Pot să vă spună și antrenorii că mă antrenez la fel ca atunci când am venit.



Eu am început fotbalul la școală, în orașul Jos, în Plateau State. Este singurul oraș din Nigeria unde este foarte rece, pentru că avem munte. Așa că nu a fost un șoc vremea din România. Am venit în România în 2006-2007. Au venit cei de la Farul atunci pentru scouting, cu domnul Ion Marin. A fost ok de la început, domnul Ion Marin a pregătit totul, am avut doar să învăț limba și să înțeleg fotbalul românesc. Mă simt foarte bine în România, aici e casa mea, mă simt foarte bine. Am trei frați, toți au jucat în România. Fratele mai mic (n.r. Yunus Fatai) a fost la Astra, doar cu el am jucat la același club.



Am de mult cetățenia română, mă simt mai mult de jumătate român. Primul an a fost mai greu, până am început să înțeleg limba română, dar apoi a fost ok. Lucrurile asemănătoare între nigerieni și români? Suntem oameni buni. Am prieteni români care lucrează în Nigeria și ei se simt foarte bine. Și acolo te primesc oamenii foarte bine. Fotbalul e diferit în cele două țări, cred că în Nigeria e mai mult pe forță și pe tehnică, dar în România e mai dezvoltat din punct de vedere tactic.



Trebuia să joace pentru România la Euro 2016, dar Nigeria i-a ruinat visul

Trebuia să joc pentru România în 2015-2016, trebuia să fiu la Euro 2016, și m-a blocat Nigeria. Am fost la Cupa Mondială U17 și U20 pentru Nigeria. Nu am jucat, dar eram în lot. Nu am jucat pentru că voiam să joc pentru România. Au fost discuții avansate, am discutat atunci cu domnul Mircea Sandu, domnul Pițurcă era antrenor. Am fost supărat și nu am mai jucat nici pentru Nigeria.



În afara fotbalului, acum stau cu familia, pentru că am fost plecat departe de ei, facem o grămadă de chestii împreună. Soția mea e româncă. Nu stau în București, stau aproape de Therme, acolo avem vilă. În apartamentul de aici din oraș nu mai stăm, pentru că ne place să stăm la casă.



Eu deja am o academie mare în Nigeria, de la care am adus niște jucători și în România. Am primit oferte să intru în antrenorat. Eu să fiu antrenor nu cred că vreau, dar m-am înscris să iau licența. Nu cred că vreau să fiu antrenor, dar nu sunt sigur. Deja activez ca impresar și conducător de club la academia mea.



A fost dorit de Lille și Rennes, iar la FCSB nu a ajuns pentru că Becali a râs de numele lui

După ce am ajuns la Sparta Praga, am jucat în Champions League și m-au vândut în Rusia. În Rusia era campionat foarte puternic atunci, înainte de război. Am vrut să merg în Franța, dar financiar era mai mare contractul în Rusia și era mai bine. Încă de când eram la Astra a venit Lille, a venit Rennes, au venit acasă la domnul Nicolae să discute transferul. Nu știu dacă putea fi o altă traiectorie în carieră, dacă ajungeam la un club din Franța. Dar eu cred că a fost foarte bine pentru mine, am jucat în Champions League, am jucat în sferturi de finală de Europa League. Am avut o carieră bună. Singurul obiectiv neîndeplinit a fost că nu am putut să joc pentru naționala României. Altceva nu regret din cariera mea.



Nu am putut să ajung la FCSB, pentru că FCSB și Astra erau rivale și erau cele mai bune echipe atunci. Astra a câștigat tot și nu aveam de ce să mă transfer. Am câștigat tot contra lor, am câștigat Cupa, Supercupa contra lui FCSB, așa că am mers afară. Astra era mai bună, sincer. Era o echipă foarte bună cu Reghecampf, dar noi am câștigat meciuri importante contra lor. Domnul Becali este businessman, toată lumea poate să lucreze cu el. Atunci da, am fost supărat, când a zis ce a zis, dar a fost ok, pentru că am înțeles cum este el. Nu a zis chiar de femei, a zis așa de numele meu. M-a deranjat atunci, dar atât", a declarant Kehinde Fatai pentru Sport.ro.

