BREAKING NEWS | Jucatorii dopati de la Astra si-au aflat pedepsele! Ce suspendari au primit Ionita, Fatai si Seto! Prima reactie oficiala

Cei trei fotbalisti de la Astra care s-au dopat si-au aflat astazi pedepsele.

16:40 Avocatul Paul Mincu, care i-a reprezentat pe fotbalistii Astrei, a comentat pedeapsa stabilita de ANAD in urma acuzatiilor de dopaj si a spus ca sportivii pregatesc un apel, decizia nefiind definitiva.

"Investigatia a fost finalizata de ANAD si trimisa comisiei de audiere pentru pronuntarea unei sanctiuni. A fost constituit in data de 30 decembrie. De ce s-a intarziat atat de mult? Pentru ca nu exstau probe la dosar, asta este raspunsul si este foarte simplu.

Decizia a fost luata cu doua voturi pentru sanctiunile pe care le cunoasteti si doua voturi pentru alte sanctiuni. E o opinie separata pe care nu o cunoastem. Nu avem de unde sa stim. E posibil ca opinia separata sa fie pentru niste sanctiuni mai mari sau pentru achitarea celor trei sportivi.

Noi pregatim apelul, asteptam decizia motivata a Comisiei de audiere de la ANAF, sper sa o primim cat mai repede. Daca si procedura de apel se va prelungi, ne vom trezi in situatia in care sa expire suspendarea data de prima comisie si noi sa ne judecam. Am sperat ca acest apel sa fie solutionat intr-un termen de 2-3 saptamani.

Eu sper sa nu ramana aceste suspendari. Eu nu eram multumit nici cu o mustrare, pentru ca ar fi insemnat sa se constate ca ei sunt vinovati. Eu, care cunosc foarte bine dovezile, am aparat pozitia lui Ionita in fata comisiei de audiere si dupa ce nu l-am mai reprezentat.

Mi-am dat seama tot timpul ca Ionita a facut o marturie a unor lucruri pe care nici el nu le credea. Am crezut tot timpul ca el, saracul, a marturisit ce i s-a spus sa marturiseasca", a declarat Paul Mincu, la DigiSport.

Potrivit DigiSport, Fatai si Ionita au fost suspendati un an, iar Seto 8 luni. Decizia luata astazi nu este definitiva, cei 3 fotbalisti putand sa faca apel.

In cazul in care suspendarile vor ramane la fel, Seto va putea reveni la echipa in iunie, iar Ionita si Fatai in octombrie 2021, cand se implinesc 8 luni, respectiv un an de suspendare.

Conform Legii antidoping, Astra ar trebui sa fie exclusa din campionat. Articolul 62 specifica faptul ca daca doi sau mai multi membri ai unei echipe sunt gasiti vinovati, aceasta va fi sanctionata cu descalificarea si pierderea punctelor.

Scandalul de dopaj de la Astra a luat o turnura neasteptata in aceasta saptamana, dupa ultima decizie luata de Alex Ionita.

Cei trei jucatori ai Astrei au fost implicati intr-un scandal major de dopaj, dupa ce au fost surprinsi la o clinica in timp ce au folosit o metoda de vitaminizare pe care WADA o interzice.

Ionita a fost singurul care a vorbit in acest caz, declarand ca a recunoscut in fata oficialilor ANAD ce s-a intamplat, in incercarea de a obtine o pedeapsa minima. Ulterior, fotbalistul s-a razgandit si a trimis o noua declaratie catre Comisia de Audiere, in care sustine ca prima declaratie a facut-o dupa ce a fost constrans, iar majoritatea declaratiilor au fost dictate de catre oficialii ANAD.