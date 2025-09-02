După un turneu final EURO U19 extraordinar, în care a dus naționala României până în semifinale, selecționerul Ion Marin (70 de ani) începe acum o nouă aventură, la cârma unei alte reprezentative.

În această lună septembrie, echipa națională U18 a României, antrenată de Ion Marin, va disputa două meciuri amicale împotriva reprezentativei similare a Republicii Moldova.

Juniorii tricolori joacă un prim meci de pregătire vineri, 5 septembrie, de la ora 17:00 (Tiraspol), în timp ce al doilea meci este programat duminică, 7 septembrie, de la ora 12:00 (Centrul de pregătire al FMF – Vadul-lui-Vodă), anunță FRF pe site-ul oficial.

Lotul naționalei Under 18 convocat de selecționerul Ion Marin pentru acțiunea din septembrie



Portari:

Alexandru GLODEAN (Universitatea Craiova), Răzvan FARCAȘ (CD Leganes | Spania);

Fundași:

Sasha RADU (CD Roda | Spania), Costyn GHEORGHE (Farul Constanța), Fabio BĂDĂRĂU (Juventus | Italia), Bogdan UNGUREANU (Atletico Madrid | Spania), Christian VECHIU (AC Milan | Italia), Davide MOISĂ (Hellas Verona | Italia), Albert NICULĂESEI (Elche CF | Spania);

Mijlocași:

Denis ȚĂROI (UTA Arad), Rareș COMAN (US Sassuolo | Italia), Robert DRĂGHICI (FC Augsburg | Germania), Bogdan PITULAC (CS Afumați), Albert RADU (Malaga CF | Spania), Alexandru BOTA (Universitatea Cluj), Denis MIU (Hannover 96 | Germania), Gabriel REPCIUC (Juventus | Italia), Daniele LUNCAȘU (FC Bacău);

Atacanți:

Mihai NINACI (Universitatea Craiova), Ianis AVRĂMESCU (Parma | Italia).

România U19 la EURO 2025, cu Ion Marin pe bancă



Faza grupelor:

România - Muntenegru 2-1 (Marincău, D. Barbu)

România - Spania 1-3 (Szimionaș)

România - Danemarca 3-0 (Guțea, D. Barbu, Vermeșan)

Semifinale:

România - Olanda 1-3 (D. Barbu)

