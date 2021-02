BREAKING NEWS | ANAD ar putea lua astazi o decizie in scandalul de dopaj de la Astra! Ce sanctiuni risca fotbalistii si cum ar fi incriminat-o Ionita pe Astra

Cei trei jucatori de la Astra depistati dopati si-ar putea afla pedepsele astazi.

Comisia de Audieri de la ANAD a stabilit pentru data de 4 februarie un termen in scandalul de dopaj de la Astra. Specialistii ar putea sa ia astazi o decizie in cazul celor 3 fotbalisti depistati dopati, Ionita, Fatai si Takayuki, in conditiile in care romanul a recunoscut ca a apelat la proceduri interzise, pledand vinovat.

Mai mult decat atat, potrivit GSP, Ionita ar fi declarat ca medicul de la echipa le-a transmis sa faca recuperarea fiecare cum poate, clubul neavand bani pentru a le asigura refacerea.

"In vara trecuta, inainte de startul sezonului, medicul echipei ne-a spus ca nu exista bani pentru vitamine si pentru alte lucruri care ajuta la recuperare si ca, daca putem noi, jucatorii, sa ne descurcam fiecare pe cont propriu pentru refacere dupa efort", ar fi spus fotbalistul.

Aceste marturisiri ale lui Alex Ionita o incrimineaza pe Astra, oficialii clubului sustinand pe toata durata scandalului ca nu au stiut ce tratamente au urmat fotbalistii.

ANAD ar putea sa dea astazi un verdict, acesta putand fi atacat ulterior la Comisia de Apel sau la TAS. In cazul in care jucatorii vor ramane sanctionati, FRF si LPF ar putea sa o excluda pe Astra din campionat, tinand cont si de articolul 62 din Legea antidoping:

"In situatia in care mai mult de doi membri ai unei echipe sportive sunt gasiti vinovati de una dintre incalcarile prevazute la articolul 2, alineatul 2 in perioada unei manifestari sportive, organizatorul competitiei, pe langa sanctiunile aplicate individual sportivilor implicati, va sanctiona echipa respectiva cu descalificarea si pierderea punctelor."

Cei trei jucatori risca suspendari intre 12 luni si 4 ani. Ionita ar putea primi doar 12 pana la 14 luni de suspendare pentru ca a recunoscut ca s-a dopat, in timp ce Fatai si Takayuki risca sa fie sanctionati cu 4 ani de suspendare, asta daca nu vor admite nici astazi ca sunt vinovati.