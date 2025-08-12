Kehinde Fatai (35 de ani), atacantul nigerian legitimat acum la CS Afumați, a dezvăluit că în 2011 a fost aproape să ajungă la FCSB, dar a refuzat din cauza unei declarații a lui Gigi Becali.



„Gigi Becali m-a sunat și m-a jignit!”



În sezonul 2010/2011, Fatai marca 7 goluri în 27 de meciuri pentru Astra. Forma bună l-a pus pe radarul FCSB, iar patronul roș-albaștrilor l-a contactat direct. Numai că, spune fotbalistul, totul s-a rupt după ce Becali a făcut un comentariu care l-a deranjat.



„Da, m-a sunat. Mă voia, dar a zis ceva foarte urât. Mi-a spus domnul Niculae, apoi am văzut și eu la televizor. A zis că îi place de mine, dar că sunt cu femeile. Atunci am zis că nu joc la el niciodată. Îmi place de omul Becali, dar nu mi-ar plăcea să joc unde e el patron”, a declarat Fatai pentru Digi Sport.



În loc să ajungă la București, Fatai a fost împrumutat la Club Brugge, apoi vândut la Sparta Praga pentru 500.000 €, cehii încasând un an mai târziu 1,3 milioane de la Ufa.

