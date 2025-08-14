Patronul roș-albaștrilor a ignorat complet fondul problemei și a oferit o replică plină de ironie, glumind pe seama unei posibile greșeli de pronunție a numelui atacantului.



Întrebat despre conflictul de la distanță cu Fatai, latifundiarul a evitat un răspuns serios și a deturnat discuția către o glumă cu subînțeles.



"Păi și acum zic… dacă nu-l chema Fatai, îl luam, dar ce să fac? Ce să fac, dacă puneam U în loc de A? Dacă a auzit, ce să fac…", a spus, amuzat, Gigi Becali la Digi Sport.



Fatai susține că a fost insultat



Replica lui Becali vine la doar câteva zile după ce Kehinde Fatai (35 de ani), acum la CS Afumați, a povestit varianta sa. Fostul golgheter al Astrei a susținut că, în 2011, a fost sunat de patronul FCSB, dar a refuzat propunerea după ce a văzut la televizor o declarație care l-a deranjat profund.



"Mă voia, dar a zis ceva foarte urât. Am văzut și eu la televizor. A zis că îi place de mine, dar că sunt cu femeile. Atunci am zis că nu joc la el niciodată", a povestit Fatai pentru aceeași sursă.



În loc să ajungă la FCSB, Fatai a fost ulterior împrumutat la Club Brugge și vândut la Sparta Praga, având o carieră solidă în străinătate.

