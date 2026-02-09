Răzvan Burleanu, a declarat, luni, că îşi doreşte ca trucarea meciurilor să fie incriminată de Codul Penal din România, după exemplul altor state.

"În spatele trucărilor meciurilor de fotbal nu avem de cele mai multe ori nişte decizii individuale ale unui jucător sau antrenor. Vorbim de o întreagă mafie, vorbim de aceleaşi reţele de infracţionalitate pe care le întâlnim şi în alte domenii precum traficul de persoane, traficul de droguri sau spălare de bani. Deci astea sunt reţelele din spate. Iar noi o dată ce am pornit acest război nu ne vom opri, pentru că mai presus de orice e integritatea jocului de fotbal. Şi după primele cazuri cred că statul român ar trebui să modifice codul penal astfel încât trucarea de meciuri să fie incriminată în Codul Penal. Pentru că în momentul de faţă nu avem o asemenea prevedere. Sunt ţări care şi-au modificat codurile penale. Dacă s-ar modifica şi la noi, inclusiv statului i-ar fi mult mai uşor să ne sprijine în acest efort comun de a apăra integritatea fotbalului", a declarat Burleanu, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al FRF.

Oficialul FRF a precizat că, în afara agentului FIFA Cătălin-Viorel Sărmăşan, suspendat pentru implicarea în pariuri, comisiile federaţiei mai au şi alte cazuri de jucători, arbitri şi membri ai staffurilor tehnice ale unor echipe.

"Pot să confirm că suntem în mijlocul audierilor şi că avem jucători, arbitri şi membrii ai staffurilor tehnice care sunt implicaţi în pariuri ilegale în fotbalul românesc în eşaloanele inferioare. Avem un parteneriat cu Poliţia Română care funcţionează perfect, dar şi cu Procuratura, astfel că în perioada următoare ne aşteptăm şi la alte decizii din partea comisiilor FRF. În ce direcţie, nu ştim. În ceea ce priveşte cazul Sărmăşan, vorbim de o decizie în primă instanţă. Deci persoana în cauză are dreptul la recurs şi apoi TAS. Însă mesajul nostru e foarte ferm: integritatea jocului de fotbal este cel mai important aspect. Şi nu vom abdica de la el, indiferent despre cine este vorba", a afirmat Răzvan Burleanu, potrivit Agerpres.

Agentul FIFA Cătălin-Viorel Sărmăşan a fost sancţionat, la finalul lunii ianuarie, de Comisia de Disciplină şi Etică a Federaţiei Române de Fotbal, ''cu măsura interzicerii oricărei activităţi legale de fotbal pentru un an şi cu o penalitate sportivă de 150.000 lei'' pentru implicarea sa în pariuri.

Printre jucătorii manageriaţi de Sărmăşan se numără Cătălin Cîrjan (Dinamo), Zoran Mitrov (FC Botoşani), Dennis Politic (FCSB), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), David Miculescu (FCSB), Andrei Gheorghiţă (Universitatea Cluj) și Vlad Rafailă (Betis Sevilla).