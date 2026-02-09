Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a decis, luni, ca finala Cupei României să aibă loc pe Stadionul Municipal din Sibiu, pe data de 13 mai.

"Finala Cupei României din 2026 va avea loc la Sibiu pe 13 mai. Aşadar, după experienţa extraordinară de la Sibiu ne întoarcem acolo. Începând cu acest an ne dorim să utilizăm finala Cupei României şi ca un instrument de dezvoltare a fotbalului la nivel regional", a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, potrivit Agerpres.

Stadionul Municipal din Sibiu, care are o capacitate de 12.363 de locuri, a mai găzduit până acum de două ori ultimul act al Cupei României. În ediţia 2022-2023, Sespi Sfântu Gheorghe a dispus de Universitatea Cluj cu scorul 5-4 după loviturile de departajare, iar în 2023-2024, Corvinul Hunedoara a învins Oţelul Galaţi cu 3-2 după loviturile de departajare.

În această săptămâna se vor disputa ultimele partide din cadrul celor patru grupe, la finalul acestora urmând să se cunoască echipele calificate în sferturile cupei, ediţia 2025-2026.