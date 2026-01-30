Șoc în lumea impresarilor din România. Cătălin Sărmășan a primit o pedeapsă aspră din partea Federației Române de Fotbal, după ce Departamentul de Integritate a finalizat o anchetă amplă. Regulamentele interzic strict implicarea agenților în pariuri sportive, iar cazul acestuia a scos la iveală detalii uluitoare despre sumele rulate.



Potrivit informațiilor oferite de Prosport, agentul ar fi activ pe o platformă de pariuri din străinătate încă din 2012. Volumul jocurilor este impresionant: peste 5.000 de evenimente și un rulaj de două milioane de euro în ultimii cinci ani. Mai grav este că biletele ar fi inclus meciuri din competițiile interne, precum Liga 1, Liga 2, a 3-a sau Cupa României, exact acolo unde evoluează fotbaliștii pe care îi reprezintă.



Decizie drastică luată de FRF

Comisia de Disciplină și Etică a FRF a anunțat sancțiunea oficială, măsura nefiind una definitivă, putând fi atacată la Comisia de Recurs.



„În temeiul art. 60.5 din RD al FRF cu aplicarea art. 60.1 pct. 2 din RD al FRF, sancționarea pârâtului Sărmășan Cătălin – Viorel cu măsura interzicerii oricărei activități legale de fotbal pentru 1 (un) an și penalitate sportivă de 150.000 lei”, a anunțat Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF.



Portofoliul lui Sărmășan cuprinde nume grele din campionat, care se luptă la titlu sau play-off. Pe lista sa se află Cătălin Cîrjan și Alexandru Roșca de la Dinamo, Dennis Politic și David Miculescu de la FCSB, dar și jucătorii lui U Cluj, Andrei Gheorghiță și Răzvan Oaidă.

