Ioan Becali a făcut dezvăluirea despre Gică Hagi: „Vrea să ia milioane!”

Gică Hagi își dorește să antreneze în continuare, dar are anumite condiții.

Gică Hagi este liber de contract după ce a decis în vara acestui an să nu mai continue pe banca Farului.

Hagi se ocupă în continuare de partea administrativă a „marinarilor” și a decis să îl aducă pe Ianis Zicu pentru poziția de antrenor. Cu fostul jucător de la Dinamo pe bancă, constănțenii se află pe locul șase și au 25 de puncte în 16 partide din Superliga.

Ioan Becali a dezvăluit ce condiții are Hagi pentru a semna

Ioan Becali a dezvăluit că este în căutarea unei echipe pentru Gică Hagi, dar „Regele” are anumite condiții pentru a semna.

Agentul a explicat că Hagi vrea un salariu de cel puțin două milioane de euro pe an și își dorește o echipă cu un proiect serios.

„Mai vorbim în stânga, în dreapta pentru Hagi. Poate o să vină și timpul lui! (n.r. Dar el vrea să plece?) Hagi se duce undeva, dar vrea să ia milioane! (Trei-patru milioane pe an?) Chiar și două sunt interesante. La două milioane se duce.

S-ar duce undeva și la un milion, la un proiect, cu o echipă bună. Dacă intră în Champions League, poate să mai ia un milion din prime”, a declarat Ioan Becali pentru Fanatik.

Gică Hagi le-a antrenat de-a lungul carierei pe Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB, Viitorul, Farul și naționala României.

