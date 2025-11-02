Florin Cernat (45 de ani) este dorit la FCSB în funcția de director sportiv. Gigi Becali a transmis că așteaptă undă verde din partea finului său, Florentin Pandele, având în vedere că fostul mijlocaș se află acum sub contract cu FC Voluntari. Florin Cernat, ofertat pentru funcția de director sportiv la FCSB

Cernat este din 2018 director sportiv la FC Voluntari, echipă alături de care a petrecut șase sezoane în Superliga. Fostul mijlocaș a rămas alături de ilfoveni și după retrogradarea în Liga 2, anul trecut.

Crescut la Oțelul Galați și plecat în fotbalul mare de la Dinamo, Cernat este finul lui Mihai Stoica. Fostul internațional și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Ucraina, la Dinamo Kiev, echipă în tricoul căreia a jucat în Champions League și a înscris contra Stelei în sezonul 2005/2006. "Poate o să ziceți că sunt nebun, dar stadionul Stelei (n.r - Ghencea) a fost singurul stadion unde aveam emoții. Ghencea avea ceva și întotdeauna intram cu emoții", spunea Florin Cernat, într-un interviu pentru PRO TV după retragerea din fotbal.







Hagi: "Cernat e un profesor" Fotbalist foarte tehnic, Cernat a cucerit șapte trofee în Ucraina, inclusiv două titluri de campion, iar spre finalul carierei a petrecut un sezon sub comanda lui Gică Hagi, la FC Viitorul. "Regele" nu și-a ascuns niciodată admirația față de fotbalistul Cernat.

"Cernat? Un profesor, da! Unul dintre jucătorii care mi-au plăcut foarte mult. Știe că îl apreciez și că are toată stima mea", spunea Hagi, în urmă cu doi ani, la Gala Mihai Neșu.



Olaru, preferatul lui Cernat La finalul anului 2022, într-un alt interviu pentru PRO TV, Cernat nominaliza doi jucători de la FCSB în momentul în care era întrebat despre fotbaliștii din România pe care îi admiră: Darius Olaru și Andrei Cordea. Cu primul va avea acum ocazia să lucreze dacă numirea sa se va oficializa.

"Ce fotbaliști români îmi plac? Pentru mine, cel care a făcut pasul mai sus e Olaru. Și Cordea. Ei sunt acolo. În rest... nu zic că nu sunt jucători buni, dar nu au făcut încă pasul unde își dorește toată lumea.

Din străinătate u știu ce să zic. Dați un pic timpul înapoi, chiar și acum 10-15 ani. Unde jucau jucătorii? Aveam 2-3 în Italia, 2-3 în Anglia. În Spania, la fel, făceau spectacol. Acum sunt unul-doi care au un meci mai bun weekend-ul ăsta și altul după o lună. Asta nu e... îț trebuie constanță ca să ajungi la un nivel mare", mai spunea Cernat.



În urmă cu câteva zile, Mihai Stoica a refuzat să pomenească numele lui Florin Cernat, însă Gigi Becali l-a dat de gol ulterior. Președintele Consiliului de Administrație a explicat ce atribuții ar trebui să aibă noul director sportiv.

"Ionuț Luțu este director sportiv acum la noi. Nu iei licență dacă n-ai director sportiv, dar vrem să aducem un director sportiv care să fie implicat și să își respecte caietul de sarcini. Deocamdată, nu avem certitudinea că primul nume de pe listă poate să vină. O să vedem

Oamenii nu vor să lucreze. Eu am încercat cu Vlad Chiricheș, n-a vrut. Am încercat cu Dică. Chipciu joacă, dar pe Chipciu l-aș fi vrut. El vrea să antreneze. I-aș fi ținut lui Chipciu locul dacă era dispus, dar nu e dispus. Pe Chipciu îl înțeleg: are patru copii, iar director sportiv înseamnă să nu prea stai pe acasă. Trebuie să vezi tot timpul meciuri", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Gigi Becali: "Cernat la FCSB doar dacă iau OK-ul de la finalul Pandele"

Înainte ca mutarea să se concretizeze, Becali așteaptă ca Cernat să primească ”OK-ul” de la Florentin Pandele, primarul Voluntariului, care este și finul său.

„I-am spus lui MM: 'Nu pot, decât dacă iau OK-ul de la finul, de la Pandele'. Nu pot să iau angajatul finului, să spun: 'Hai, lasă-l pe finul și hai la mine'.

Am zis: 'Cere dezlegare de la Pandele, că e finul meu, apoi poți să vii'. Eu am încredere în ce spune MM. Zice că avem nevoie, că se pricepe, că se duce să vadă jucători. Acum e un jucător pe care trebuie să se ducă să-l vadă el. Nu vă spun care.

Trebuie să avem cercetători, pentru că fotbalul se joacă la mijlocul terenului! Dacă n-ai mijlocul puternic, e problemă!”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

