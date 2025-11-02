VIDEO Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat în UCL pe Ghencea: "O să ziceți că sunt nebun"

Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat &icirc;n UCL pe Ghencea: O să ziceți că sunt nebun Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB se pregătește să numească un nou director sportiv, iar Gigi Becali a dezvăluit omul vizat de campioana României.

TAGS:
Florin CernatMihai StoicaGigi BecaliFCSBfc voluntari
Din articol

Florin Cernat (45 de ani) este dorit la FCSB în funcția de director sportiv. Gigi Becali a transmis că așteaptă undă verde din partea finului său, Florentin Pandele, având în vedere că fostul mijlocaș se află acum sub contract cu FC Voluntari.

Florin Cernat, ofertat pentru funcția de director sportiv la FCSB

Cernat este din 2018 director sportiv la FC Voluntari, echipă alături de care a petrecut șase sezoane în Superliga. Fostul mijlocaș a rămas alături de ilfoveni și după retrogradarea în Liga 2, anul trecut.

Crescut la Oțelul Galați și plecat în fotbalul mare de la Dinamo, Cernat este finul lui Mihai Stoica. Fostul internațional și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Ucraina, la Dinamo Kiev, echipă în tricoul căreia a jucat în Champions League și a înscris contra Stelei în sezonul 2005/2006.

"Poate o să ziceți că sunt nebun, dar stadionul Stelei (n.r - Ghencea) a fost singurul stadion unde aveam emoții. Ghencea avea ceva și întotdeauna intram cu emoții", spunea Florin Cernat, într-un interviu pentru PRO TV după retragerea din fotbal.


Hagi: "Cernat e un profesor"

Fotbalist foarte tehnic, Cernat a cucerit șapte trofee în Ucraina, inclusiv două titluri de campion, iar spre finalul carierei a petrecut un sezon sub comanda lui Gică Hagi, la FC Viitorul. "Regele" nu și-a ascuns niciodată admirația față de fotbalistul Cernat.

"Cernat? Un profesor, da! Unul dintre jucătorii care mi-au plăcut foarte mult. Știe că îl apreciez și că are toată stima mea", spunea Hagi, în urmă cu doi ani, la Gala Mihai Neșu.

Olaru, preferatul lui Cernat

La finalul anului 2022, într-un alt interviu pentru PRO TV, Cernat nominaliza doi jucători de la FCSB în momentul în care era întrebat despre fotbaliștii din România pe care îi admiră: Darius Olaru și Andrei Cordea. Cu primul va avea acum ocazia să lucreze dacă numirea sa se va oficializa.

"Ce fotbaliști români îmi plac? Pentru mine, cel care a făcut pasul mai sus e Olaru. Și Cordea. Ei sunt acolo. În rest... nu zic că nu sunt jucători buni, dar nu au făcut încă pasul unde își dorește toată lumea. 

Din străinătate u știu ce să zic. Dați un pic timpul înapoi, chiar și acum 10-15 ani. Unde jucau jucătorii? Aveam 2-3 în Italia, 2-3 în Anglia. În Spania, la fel, făceau spectacol. Acum sunt unul-doi care au un meci mai bun weekend-ul ăsta și altul după o lună. Asta nu e... îț trebuie constanță ca să ajungi la un nivel mare", mai spunea Cernat.

În urmă cu câteva zile, Mihai Stoica a refuzat să pomenească numele lui Florin Cernat, însă Gigi Becali l-a dat de gol ulterior. Președintele Consiliului de Administrație a explicat ce atribuții ar trebui să aibă noul director sportiv.

"Ionuț Luțu este director sportiv acum la noi. Nu iei licență dacă n-ai director sportiv, dar vrem să aducem un director sportiv care să fie implicat și să își respecte caietul de sarcini. Deocamdată, nu avem certitudinea că primul nume de pe listă poate să vină. O să vedem

Oamenii nu vor să lucreze. Eu am încercat cu Vlad Chiricheș, n-a vrut. Am încercat cu Dică. Chipciu joacă, dar pe Chipciu l-aș fi vrut. El vrea să antreneze. I-aș fi ținut lui Chipciu locul dacă era dispus, dar nu e dispus. Pe Chipciu îl înțeleg: are patru copii, iar director sportiv înseamnă să nu prea stai pe acasă. Trebuie să vezi tot timpul meciuri", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Gigi Becali: "Cernat la FCSB doar dacă iau OK-ul de la finalul Pandele"

Înainte ca mutarea să se concretizeze, Becali așteaptă ca Cernat să primească ”OK-ul” de la Florentin Pandele, primarul Voluntariului, care este și finul său.

„I-am spus lui MM: 'Nu pot, decât dacă iau OK-ul de la finul, de la Pandele'. Nu pot să iau angajatul finului, să spun: 'Hai, lasă-l pe finul și hai la mine'.

Am zis: 'Cere dezlegare de la Pandele, că e finul meu, apoi poți să vii'. Eu am încredere în ce spune MM. Zice că avem nevoie, că se pricepe, că se duce să vadă jucători. Acum e un jucător pe care trebuie să se ducă să-l vadă el. Nu vă spun care.

Trebuie să avem cercetători, pentru că fotbalul se joacă la mijlocul terenului! Dacă n-ai mijlocul puternic, e problemă!”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
O familie &icirc;ntreagă, nenorocită de tatăl care m&acirc;na băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptăm&acirc;ni a murit
ULTIMELE STIRI
Manchester City - Bournemouth, de la 18:30, &icirc;n exclusivitate pe VOYO! &bdquo;Cetățenii&rdquo; &icirc;și pot lua revanșa pe &bdquo;Etihad&rdquo;
Manchester City - Bournemouth, de la 18:30, în exclusivitate pe VOYO! „Cetățenii” își pot lua revanșa pe „Etihad”
West Ham - Newcastle, de la 16:00, &icirc;n exclusivitate pe VOYO! Duel la discreția &bdquo;coțofenelor&rdquo; la prima vedere
West Ham - Newcastle, de la 16:00, în exclusivitate pe VOYO! Duel la discreția „coțofenelor” la prima vedere
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo!
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo!
U. Craiova - Rapid, de la 20:30! Echipe probabile + cote la pariuri pentru marcatori + Analiza lui Dan Chilom
U. Craiova - Rapid, de la 20:30! Echipe probabile + cote la pariuri pentru marcatori + Analiza lui Dan Chilom
Urgia după Murgia sau Pomana de la Cluj. Caramavrov disecă fazele-cheie din &bdquo;U&rdquo; &ndash; FCSB 0-2
Urgia după Murgia sau Pomana de la Cluj. Caramavrov disecă fazele-cheie din „U” – FCSB 0-2
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: &rdquo;E bine că s-a accidentat!&rdquo;

Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel B&icirc;rligea! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l iau pe Louis Munteanu!&rdquo;

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”

At&acirc;t a primit Iordănescu de la Legia! Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

&rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă &icirc;n drumul spre play-off

”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: "Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!"

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: &rdquo;MM zice că se pricepe&rdquo;

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: ”MM zice că se pricepe”



Recomandarile redactiei
Urgia după Murgia sau Pomana de la Cluj. Caramavrov disecă fazele-cheie din &bdquo;U&rdquo; &ndash; FCSB 0-2
Urgia după Murgia sau Pomana de la Cluj. Caramavrov disecă fazele-cheie din „U” – FCSB 0-2
Două variante pentru Gică Hagi: Asta &icirc;și dorește acum!
Două variante pentru Gică Hagi: "Asta își dorește acum!"
Marele vinovat din &rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB: &bdquo;Să plătească!&rdquo;
Marele vinovat din ”U” Cluj - FCSB: „Să plătească!”
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo!
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo!
Simona Halep, alături de Muguruza și Sabalenka la Turneul Campioanelor! Mesajul transmis
Simona Halep, alături de Muguruza și Sabalenka la Turneul Campioanelor! Mesajul transmis
Alte subiecte de interes
Diamantul , tot diamant și la 43 de ani. Florin Cernat și-a arătat clasa la Gala Mihai Neșu
"Diamantul", tot diamant și la 43 de ani. Florin Cernat și-a arătat clasa la Gala Mihai Neșu
Declarație de dragoste pentru delegatul Mihai Pintilii cu Elias Charalambous de față! &rdquo;Are o dulceață cum nu am mai &icirc;nt&acirc;lnit&rdquo;
Declarație de dragoste pentru delegatul Mihai Pintilii cu Elias Charalambous de față! ”Are o dulceață cum nu am mai întâlnit”
Mihai Stoica &icirc;l taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: Putea să nu mai spună nimic!
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: &rdquo;Mă enervează foarte tare!&rdquo;
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!