Lucrarile de la stadionul din Ghencea sunt aproape de final! Cand va avea loc primul meci pe noua arena

In mai putin de o luna stadionul din Ghencea va fi finalizat.

Recent a fost inaugurata nocturna si a fost testat sistemul de sonorizare. Gazonul este aproape pus, iar Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului, a declarat ca lucrurile vor fi fanlizate peste o luna.

Potrivit "Observatorul Militar", trust de presa care apartine MApN, primele meciuri se vor juca pe noul stadion abia in aprilie 2021. Prima partida ar putea avea loc pe 9 aprilie 2021, data la care a fost inaugurat si vechiul stadion in 1974.

Inaugurarea stadionului este daparte, dar in 2021 fanii ar putea avea acces pe stadioane. De asemenea, publicatia militarilor a precizat ca Steaua va debuta in Cupa Romaniei si in Liga 3 pe terenul 5 din Complexul Ghencea, care a fost renovat recent.

CSA a promovat in Liga 3, dupa ce a castigat barajul de promovare contra Argesului Mihailesti, scor 8-1 si contra Baraganul Ciulnita, scor 6-0.

Tweet Steaua Ghencea CSA Citeste si: