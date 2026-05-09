Egalul din Gruia îi asigură CFR-ului, în mare proporție, participarea în preliminariile cupelor europene, Europa League sau Conference League, o performanță importantă în condițiile în care echipa a avut un start dezastruos de sezon.

Viitorul antrenorului Daniel Pancu a fost pus sub semnul întrebării, mai ales că au existat zvonuri legate de o posibilă plecare la Rapid, clubul său de suflet. După ce a ascultat discursul fostului selecționer U21, care a fost ”tăios” la adresa lui Neluțu Varga și Iuliu Mureșan, Marius Baciu s-a convins.

Marius Baciu s-a convins: ”Pancu pleacă la Rapid”

Pancu nu s-a ferit de cuvinte și a dezvăluit condițiile în care va rămâne și din sezonul următor la CFR Cluj: salarii la zi, modernizarea bazei de pregătire, dar și câteva transferuri importante.

„Pleacă la Rapid! Când să-i facă teren de antrenament, când să-i aducă jucătorii? Pentru mine este un semnal clar că pleacă la Rapid. Pancu își dorește altceva și a tras un semnal de alarmă”, a spus Baciu, la Prima Sport.

Cu punctul obținut din Gruia, Universitatea Craiova va rămâne și la finalul etapei #8 în fruntea play-off-ului cu 46 de puncte. ”U” Cluj se poate apropia la o lungime de olteni dacă va câștiga sâmbătă cu Rapid, pe ”Cluj-Arena”.

CFR Cluj e pe trei cu 41 de puncte. După opt etape în play-off, echipa pregătită de Daniel Pancu a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

Daniel Pancu: ”Rămân, dar în alte condiții”

”(n.r. E un sâmbure de adevăr în zvonurile care spun că plecați la Rapid?) În primul rând, detaliile cele mai importante, care contează cel mai mult, sunt legate de promisiunile mele pentru aici. Atât domnul Varga, cât și domnul președinte Mureșan vorbesc de 2 milioane la sută, dar niciunul nu continuă 'în alte condiții'.

Văd că niciunul dintre ei nu a spus-o: 'în alte condiții' înseamnă salarii la zi, o bază mai bună de pregătire și câțiva jucători de top. Până acum nu s-a terminat niciunul dintre aceste lucruri și mai sunt două săptămâni până se termină campionatul. Două milioane la sută am spus că rămân, dar în alte condiții!”, a spus Daniel Pancu, la flash-interviul de după meci.