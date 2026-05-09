CFR Cluj și Universitatea Craiova au împărțit punctele în etapa #8, la finalul unui meci-somnifer, care a adormit publicul de pe ”Constantin Rădulescu”, dar și pe cel care a urmărit confruntarea de la televizor.

CFR-iștii o înțeapă pe Craiova după meciul de la Cluj: ”S-a văzut pe final ce făceau”

După meci, Mario Camora, care a fost integralist împotriva oltenilor, a sugerat că Universitatea Craiova a tras de timp pe final, mulțumindu-se cu un singur punct. Fundașul lateral a ținut să puncteze și faptul că CFR Cluj ar fi meritat victoria.

”E foarte greu (n.r. ca CFR să câștige titlul), sunt două echipe în fața noastră, dar am făcut un meci tactic bun, nu țin minte o ocazie a Craiovei. Părerea mea e că meritam victoria. Vom încerca să câștigăm următoarele meciuri și vom vedea unde terminăm.

(n.r. crezi că s-au mulțumit cu un punct?) Cred că pentru asta au venit. Erau mulțumiți cu un egal, s-a văzut pe final cum trăgeau de timp”, a spus Mario Camora după meci.

Camora este cotat la 150.000 de euro de site-urile de specialitate și mai are contract cu CFR Cluj până la finalul actualei stagiuni

Cum arată Superliga după somniferul CFR - Craiova. ”U” Cluj, obligată să câștige cu Rapid

Cu punctul adunat din Gruia, Universitatea Craiova va rămâne și la finalul etapei #8 în fruntea play-off-ului cu 46 de puncte. ”U” Cluj se poate apropia la o lungime de olteni dacă va câștiga sâmbătă cu Rapid, pe ”Cluj-Arena”.

CFR Cluj e pe trei cu 41 de puncte. După opt etape în play-off, echipa pregătită de Daniel Pancu a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

Din această rundă au mai rămas meciurile "U" Cluj - Rapid de sâmbătă și Dinamo - FC Argeș de duminică seară (19:00).