OFICIAL Jucătorul lui Cristi Chivu a schimbat naționala, chiar înainte de Cupa Mondială!

Schimbare importantă pentru unul dintre jucătorii lui Cristi Chivu de la Inter Milano, proaspăt campion în Serie A.

Ange-Yoan Bonny (22 de ani), atacantul care a reprezentat Franța la nivelul echipelor U19, U20 și U21, va juca la seniori pentru naționala Coastei de Fildeș. Jucătorul lui Inter Milano este aștepta să facă parte și din lotul pentru Cupa Mondială din vară.

Ange-Yoan Bonny lasă Franța pentru Coasta de Fildeș

FIFA a confirmat oficial modificarea în cursul zilei de vineri, iar Bonny, născut în Franța, este eligibil pentru naționala Coastei de Fildeș datorită originilor sale.

Atacantul lui Inter se va afla, cel mai probabil, în lotul Coastei de Fildeș la Cupa Mondială. Ivorienii vor juca în grupa E, alături de Ecuador, Germania și Curacao.

La naționala Franței, Bonny avea șanse reduse de a fi convocat și de a juca în fața unor atacanți precum Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Marcus Thuram sau Randal Kolo Muani. În schimb, Coasta de Fildeș mizează pe atacanți ca Elye Wahi (Nice), Benie Traore (Basel) sau Evann Guessand (Crystal Palace).

Bonny poate debuta chiar împotriva Franței

Interesant este că Bonny ar putea debuta la naționala Coastei de Fildeș chiar într-un meci amical împotriva Franței, programat pe 4 iunie, la Nantes, înaintea Cupei Mondiale.

Bonny a lucrat cu Cristi Chivu și la Parma, iar vara trecută a fost achiziționat de Inter în schimbul sumei de 23 de milioane de euro. În acest sezon, atacantul a marcat 7 goluri și a oferit 7 pase decisive în cele 44 de partide disputate.

Până să debuteze pentru Coasta de Fildeș, Bonny își mai poate trece un trofeu în palmares cu Inter Milano. Finala Cupei Italiei contra lui Lazio este programată miercuri, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.

