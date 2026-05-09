Ange-Yoan Bonny (22 de ani), atacantul care a reprezentat Franța la nivelul echipelor U19, U20 și U21, va juca la seniori pentru naționala Coastei de Fildeș. Jucătorul lui Inter Milano este aștepta să facă parte și din lotul pentru Cupa Mondială din vară.

Ange-Yoan Bonny lasă Franța pentru Coasta de Fildeș

FIFA a confirmat oficial modificarea în cursul zilei de vineri, iar Bonny, născut în Franța, este eligibil pentru naționala Coastei de Fildeș datorită originilor sale.

Atacantul lui Inter se va afla, cel mai probabil, în lotul Coastei de Fildeș la Cupa Mondială. Ivorienii vor juca în grupa E, alături de Ecuador, Germania și Curacao.

La naționala Franței, Bonny avea șanse reduse de a fi convocat și de a juca în fața unor atacanți precum Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Marcus Thuram sau Randal Kolo Muani. În schimb, Coasta de Fildeș mizează pe atacanți ca Elye Wahi (Nice), Benie Traore (Basel) sau Evann Guessand (Crystal Palace).