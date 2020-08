Arena din Ghencea, 90% GATA! Stadionul va fi predat pana la sfarsitul lunii septembrie! Ce mai este de pus la punct 

Noua arena din Ghencea va fi gata pana la finalul lunii septembrie.

Potrivit unui comunicat emis de reprezentantii Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, firma de constructii va preda noul stadion in urmatoarele saptamani, lucrarile fiind terminate in proportie de 90%.

"Stadionul Ghencea va fi, in curand, gata! Am discutat cu reprezentantul firmei de constructii si cei de la CNI, iar in septembrie arena va fi predata. Pana atunci, se monteaza gazonul si se fac lucrari interioare, iar totul arata foarte bine.

In aceasta perioada se lucreaza la montarea gazonului. De asemenea, se lucrează la finisajele interioare si amenajarile exterioare, iar instalatia de nocturna si de sonorizare sunt functionale (probele au fost facute la sfarsitul saptamanii trecute si se lucreaza la reglajele pentru instalatia de nocturna).



In perioada urmatoare, trebuie finalizate lucrarile la utilitati (care revin in sarcina beneficiarului CSA Steaua), astfel încat, la sfarsitul lunii septembrie, ar putea fi demarate procedurile in vederea receptionarii si predarii obiectivului de investitii", se arata in comunicatul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.

Stadionul Steaua este una dintre cele 3 arene care au trecut prin lucrari de reconstructie in vederea gazduirii partidelor de la Euro 2020.

Noua arena din Ghencea a costat circa 100 de milioane de euro. Stadionul va avea o capacitate de peste 31.000 de locuri.

Primele meciuri se vor juca pe noul stadion abia in aprilie 2021.