FCSB in Ghencea, pe stadionul de 100 de milioane construit pentru Steaua?! Mihai Stoica, anunt TOTAL NEASTEPTAT: "Noi am facut stadionul asta celebru cand se uitase de el in Romania!"

FCSB nu renunta la ideea de a juca pe noul Steaua!

Mihai Stoica lasa de inteles ca clubul sau va lua in calcul varianta Ghencea in momentul in care lucrarile vor fi finalizate!

"Niciun stadion dintre cele noi nu s-a finalizat. Cand lucrarile vor fi finalizate, CNI le vor preda celor care le vor administra. Vom vedea unde ne convine sa jucam. Ca va fi Arcul de Triumf, ca va fi Ghencea, ca va fi National Arena, stabilim in momentul ala. De ce ar fi Ghencea un subiect inchis pentru noi? Acolo am facut performante. In Ghencea am castigat titlul in 2005, dupa o perioada destul de lunga, in Ghencea am eliminat Valencia. Noi am facut Ghencea celebra din nou, dupa o perioada in care se uitase de stadionul asta in Romania!", a comentat MM.

Stoica a vorbit si despre si afirmatia lui Lacatus, care a declarat ieri ca nu a fost niciodata antrenorul FCSB.

"Indiferent ce spune Lacatus, chiar daca va continua sa nege ca a fost antrenorul nostru, el va ramane posterul acela imens de pe gardul Peluzei Nord", a spus MM.

Noul stadion Steaua, care a costat aproape 100 de milioane de euro, va fi gata in aceasta toamna.