Cum a fost primit Mirel Rădoi în Turcia și ce urmează pentru fostul antrenor de la FCSB

Mirel Rădoi a dat curs însă unei oferte venite din Turcia, mai exact de la Gaziantep, după ce a bifat cinci apariții la cârma roș-albaștrilor, înregistrând o medie de 2 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermarkt.

Fostul internațional român a fost adus de nașul său, Gigi Becali, la FCSB ca să-l ajute pe finanțatorul roș-albaștrilor să regleze sezonul eșuat al campioanei en-titre, care a ratat accederea în play-off-ul Superligii României.

Tehnicianul a plecat marți seară din România, de pe aeroportul ”Henri Coandă” din Otopeni unde, înainte, a stat de vorbă și cu reprezentanții mass-media. În Turcia, Rădoi a fost întâmpinat de delegații clubului.

Gaziantep ocupă locul 10 în clasamentul Turciei cu 37 de puncte. După 30 de etape, echipa la care sunt legitimați românii Denis Drăguș, Alex Maxim și Deian Sorescu a bifat nouă victorii și 10 remize, la care s-au adăugat 11 înfrângeri.

Ce urmează pentru Rădoi. Semnarea contractului oficial + debutul de sâmbătă

Rădoi va avea puțin timp la dispoziție pentru a pregăti primul meci. Va debuta cu un joc în deplasare contra lui Eyupspor, sâmbătă, de la ora 14:30, în cadrul rundei cu numărul 31 din Super Lig.

Ultimul antrenor principal al lui Gaziantep a fost Burak Yilmaz (40 de ani), cel care s-a despărțit de echipă în urmă cu o săptămână, după mai puțin de 3 luni de mandat. La ultimul joc, 3-0 contra lui Kayserispor, pe banca lui Gaziantep a stat interimarul Mustafa Aksoy.

Pe lângă partida cu Eyupspor, de sâmbătă, Gaziantep le va mai întâlni în acest final de sezon pe Beșiktaș (acasă), Goztepe (deplasare) și Bașakșehir (acasă).

Pentru fostul selecționer al României va fi a patra experiență în străinătate ca antrenor, după cele de la Al-Tai (Arabia Saudită), Al Bataeh (Emiratele Arabe Unite) și Al Jazira (Emiratele Arabe Unite).