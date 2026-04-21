Mirel Rădoi ajunge în Turcia, unde va parafa un acord pe termen lung, valabil până în vara anului 2027, cu formația Gaziantep. Imediat după despărțire, discuțiile s-au mutat pe viitorul băncii tehnice a campioanei din sezonul trecut, echipa având nevoie urgentă de un nou principal.

Revenirea lui Elias Charalambous, cerută de Ilie Dumitrescu

Analizând situația echipei, Ilie Dumitrescu a indicat cea mai la îndemână soluție pentru postul rămas liber. Fostul internațional mizează pe readucerea lui Elias Charalambous, tehnicianul care a mai pregătit echipa fix înainte de mandatul lui Rădoi. Oficialii clubului au acționat rapid, iar Mihai Stoica a avansat deja o propunere către antrenorul cipriot, răspunsul acestuia fiind așteptat în scurt timp.

„Nu e simplu. Nu e exclusă varianta Charalambous. E varianta cea mai potrivită. Dacă va califica echipa în cupele europene, prelungește omul”, a spus Ilie Dumitrescu.

În precedentul său mandat la FCSB, început la finalul lunii martie 2023, antrenorul cipriot a strâns 170 de partide oficiale. Bilanțul său a cuprins 88 de victorii, completate de câte 41 de remize și înfrângeri. El a adus clubului două titluri în SuperLiga și două Supercupe ale României, însă a ales să demisioneze după un eșec suferit în fața celor de la „U” Cluj (1-3). Odată cu despărțirea de Charalambous, staff-ul tehnic a fost părăsit și de secundul Mihai Pintilii.