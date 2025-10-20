VIDEO EXCLUSIV Apariția lui Iuliu Mureșan. Unde a fost surprins noul președinte al lui CFR Cluj

Iuliu Mureșan a revenit în fotbal.

Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a bătut palma cu Iuliu Mureșan, după ce postul de președinte de la clubul ardelenilor a rămas vacant în urma plecării lui Cristian Balaj.

În jurul orei 13:00, Iuliu Mureșan și-a făcut apariția în Gruia, la stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, cu opt ore și jumătate înainte de meciul cu Petrolul de la Ploiești.

Motivul, cel mai probabil, este să pună și pixul pe foaie cu ardelenii, după ce s-a înțeles cu Varga.

Reacția lui Iuliu Mureșan după ce s-a înțeles cu CFR Cluj

Acum mă întorc la Cluj. Am fost la un botez la Sebeș și merg direct la club. La ora 13:00 mă apuc de muncă. A fost o decizie importantă, m-a sunat domnul Varga și am decis împreună să mă reapuc de treabă. Eu oricum am stat departe de fotbal în ultimul timp, dar simt că încă mai am energie și forță să fac treabă și să readucem CFR-ul acolo unde a fost atâția ani.

Este o situație mai dificilă, dar cred că vom reuși să punem lucrurile la punct. În câteva zile o să-mi dau seama exact de tot ce este la club. Pur și simplu eu mă întorc acasă și știu despre ce este vorba. Cred că vor rămâne toți oamenii care au muncit alături de Cristi Balaj, căruia noi îi mulțumim. Va rămâne și Răzvan Zamfir, cu care am o relație specială și care a fost una dintre condițiile pe care le-am pus lui Neluțu Varga pentru a mă întoarce la CFR Cluj.

A fost aceea ca Răzvan Zamfir să continue alături de noi. Mi-a fost dor de fotbal și cred că încă mai pot oferi fotbalului și CFR-ului multe lucruri. O să punem lucrurile la punct și în câteva zile totul va fi în regulă. Sper să ne batem din nou la trofee și la titlu cu CFR-ul”, a spus Iuliu Mureșan, conform Fanatik.

