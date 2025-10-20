Cât de imprevizibil e fotbalul! Altă dată, în acest punct al sezonului, CFR Cluj se poziționase deja de niște etape în fruntea clasamentului, iar Petrolul avea o clasare decentă, măcar undeva pe la jumătatea ierarhiei Superligii.

Astăzi însă, când sezonul regulat se apropie de jumătatea drumului, Petrolul Ploiești și CFR Cluj sunt de nerecunoscut!

Prahovenii, într-o „comă“ fotbalistică profundă, au o singură victorie, în ultimele cinci etape. Succesul obținut, după o perioadă groaznică, a venit chiar runda trecută: 1-0 cu FC Argeș, în deplasare.

Și CFR Cluj traversează o criză similară. Formația din Gruia a câștigat un singur meci, în ultimele șase runde, însă se poate consola că măcar n-a pierdut deloc, în această perioadă.

Petrolul – CFR Cluj, LIVE TEXT, de la ora 20.30

Site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a prefațat duelul Petrolul Ploiești – CFR Cluj, oferind o serie de borne importante:

*Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 28 de ori, de 13 ori au câştigat ardelenii, de şapte ori s-au impus ploieştenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

*Primul meci a avut loc în ediţia 1969-1970, la Cluj, pe 2 noiembrie 1969, CFR - Petrolul 2-1 (marcatori Marian Popescu, Vasile Soo / Dragu Bădin; antrenori Constantin Rădulescu, respectiv Constantin Cernăianu).

*6 iunie 1971, Petrolul - CFR 2-1: întâiul succes din contul prahovenilor în disputele cu feroviarii. Mircea Dridea a marcat golul doi al ploieştenilor, primul fiind reuşit de Dragu Bădin. Clujenii au redus din handicap cu două minute înainte de final prin Augustin Ţegean.

*Ultimul succes bifat de ,,Lupii galbeni": 6 mai 2016, Petrolul - CFR Cluj 1-0.

*Cea mai recentă confruntare din Superligă: 22 februarie 2025, CFR Cluj - Petrolul 2-0 (M. Korenica, M. Kamara).

*De reamintit că, ultimul trofeu din vitrina prahovenilor, Cupa României 2012-2013, a fost câştigat după o finală disputată în faţa adversarului din această rundă, Petrolul - CFR Cluj 1-0 (1 iunie 2013).

*Partida va fi una specială pentru Alexandru Mateiu, actualul mijlocaș al prahovenilor aflându-se în fața meciului cu numărul 400 pe prima scenă din România (FC Brașov, Universitatea Craiova, Petrolul), o cifră atinsă de-a lungul timpului doar de alți 28 de jucători.

