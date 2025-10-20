În cursul zilei de luni, 20 octombrie, clubul CFR Cluj a anunțat pe rețelele de socializare numirea noului președinte.



Este vorba despre Iuliu Mureșan, fost conducător al ardelenilor în perioada 2001-2018, perioadă în care a pus mâna pe nici mai mult, nici mai puțin de 12 trofee!

CFR Cluj și-a prezentat noul președinte de club: „Mult succes!”



„Bine ai revenit acasă, Iuliu Mureșan!

CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Iuliu Mureșan, președintele care a condus clubul nostru spre unele dintre cele mai importante rezultate din istoria sa, atât pe prima scenă a fotbalului românesc, cât și în competițiile Europene, revine în Gruia după 7 ani

În cei 17 ani de activitate la conducerea CFR Cluj, Iuliu Mureșan a contribuit atât la promovarea echipei noastre în prima ligă a României, dar și la câștigarea a nu mai puțin de 12 trofee: cinci titluri de Campion, patru Cupe ale României și trei Supercupe. Îi urăm mult succes și cât mai multe momente frumoase și rezultate remarcabile alături de familia alb-vișinie!”, a scris CFR Cluj pe Facebook.

