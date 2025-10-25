Ianis Hagi a văzut ce a făcut Nicolas Popescu și a reacționat

Steaua s-a impus fără probleme, scor 4-1 în deplasarea de la Olimpia Satu Mare.

Bogdan Chipirliu a avut o prestație de pun în ramă la Satu Mare, reușind o „triplă” încă din prima repriză.

Atacantul „militarilor” a deschis scorul în minutul 14, reușind să puncteze mai apoi în minutele 16 și 35. Szilard Magyari a redus din diferență în startul reprizei secunde, dar Nicolas Popescu a refăcut ecartul de trei goluri și a stabilit în minutul 74 scorul final al duelului.

Ianis Hagi a reacționat după ce Nicolas Popescu a marcat din nou



Nicolas Popescu a marcase și în partida din etapa trecută cu Șelimbăr, în victoria cu 4-3 a roș-albaștrilor.

Pentru a-și arăta susținerea față de fostul coleg de la Viitorul, actuala Farul după fuziune, Ianis Hagi a scris pe contul său de oficial de Instagram: „Back to back (n.r. Unul după altul)”.

Jucătorul lui Alanyaspor a atașat și o poză în care fiul lui Gică Popescu apare ca marcator în partida de la Satu Mare.

