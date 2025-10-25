Ianis Hagi a văzut ce a făcut Nicolas Popescu și a reacționat

Alexandru Hațieganu
Ianis Hagi a reacționat după ce Nicolas Popescu marcat din nou pentru Steaua.

Nicolas Popescu Steaua Ianis Hagi
Steaua s-a impus fără probleme, scor 4-1 în deplasarea de la Olimpia Satu Mare.

Bogdan Chipirliu a avut o prestație de pun în ramă la Satu Mare, reușind o „triplă” încă din prima repriză.

Atacantul „militarilor” a deschis scorul în minutul 14, reușind să puncteze mai apoi în minutele 16 și 35. Szilard Magyari a redus din diferență în startul reprizei secunde, dar Nicolas Popescu a refăcut ecartul de trei goluri și a stabilit în minutul 74 scorul final al duelului.

Ianis Hagi a reacționat după ce Nicolas Popescu a marcat din nou

Nicolas Popescu a marcase și în partida din etapa trecută cu Șelimbăr, în victoria cu 4-3 a roș-albaștrilor.

Pentru a-și arăta susținerea față de fostul coleg de la Viitorul, actuala Farul după fuziune, Ianis Hagi a scris pe contul său de oficial de Instagram: „Back to back (n.r. Unul după altul).

Jucătorul lui Alanyaspor a atașat și o poză în care fiul lui Gică Popescu apare ca marcator în partida de la Satu Mare.

Rezultatele de sâmbătă din Liga 2 a României

  • Concordia Chiajna – Metalul Buzău 1-2
  • CS Dinamo – CS Tunari 3-1
  • CSM Reşiţa – Politehnica Iaşi 0-1
  • ASA Tg. Mureş – CSM Slatina 3-2
  • Sepsi OSK – Gloria Bistriţa 1-1
  • Corvinul Hunedoara – FC Bacău 2-0
  • CSC Şelimbăr – Ceahlăul Piatra Neamţ 3-1
  • Olimpia Satu Mare – Steaua Bucureşti 1-4
  • CSC Dumbrăviţa – Câmpulung Muscel 0-0
  • Chindia Târgoviște - FC Voluntari 0-2
