Patronul de la FCSB a mărturisit că ar fi gata să achite aproximativ 500.000 de euro pentru a cumpăra marca ”Steaua”, o sumă convenabilă, crede finanțatorul de la FCSB, în condițiile în care ”Militarii” nu au avut performanțe.

Eugen Trică propune o sume uriașă pentru marca ”Steaua”

Fostul stelist Eugen Trică susține ideea că marca ”Steaua” ar trebui scoasă la licitație, însă crede că suma de plecare ar trebui să fie una astronomică, de 100 de milioane de euro.

”Vrea cineva ca marca Steaua să fie scoasă la licitație. Ea trebuie să plece de la un preț. Din punctul meu de vedere, Steaua, cel mai mare brand din România, ar trebui să plece de la o sumă de 100.000.000 de euro”, a spus Trică, potrivit Fanatik.

Gigi Becali: ”Eu dau 500.000 de euro ca să termin!”

”Dau! Ca să terminăm cu scandalurile. O marcă valorează cât produce. Cât au produs ei (n.r. CSA Steaua) în 10 ani? Pagubă au produs. Eu dau 500 de mii ca să termin, dar știi cât costă ea? 10.000, simbolic! Cât a costat Universitatea Craiova la licitație? 28.000! Cât a câștigat Rapid? Rapid nu e marca? Cu cât s-a vândut? Cu 10.000 de euro”, spunea Gigi Becali în luna august.

