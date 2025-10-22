VIDEO Ianis Hagi, la 27 de ani! Meciul cu numărul 50 la națională trebuie să fie meciul vieții!

Ianis Hagi, la 27 de ani! Meciul cu numărul 50 la națională trebuie să fie meciul vieții!
Alexandru Hațieganu
Tricolorul născut la Istanbul are 49 de selecții și 7 goluri la prima reprezentativă.

Ianis Hagi Alanyaspor Gheorghe Hagi Bosnia - Romania Echipa Nationala
Astăzi, 22 octombrie, Ianis Hagi împlinește 27 de ani, iar Federația Română de Fotbal i-a transmis un mesaj de felicitare:

”Ianis Hagi, internaționalul nostru cu 49 de selecții și 7 goluri pentru România, împlinește azi 27 de ani! La Mulți Ani! 🎉🇷🇴.

Fiul lui Gheorghe Hagi a fost căpitanul naționalei la ultimul meci al ”tricolorilor”, 1-0 cu Austria, partidă în care Ianis a fost integralist și decarul echipei.

Următoarea selecție a lui Ianis Hagi va fi cea din meciul capital cu Bosnia și Herțegovina din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, partidă care se va juca pe data de 15 noiembrie.

Născut la Istanbul, mijlocașul ofensiv a jucat până acum la Viitorul Constanța, Fiorentina, Genk, Rangers și Alaves.

După o perioadă de ”așteptare”, Ianis a semnat în această toamnă cu Alanyaspor din Super Lig, unde a bifat cinci meciuri, cu un gol și o pasă de gol.

Nota primită de Ianis Hagi în ultima etapă din Super Lig după încă un meci bun la turci

Duminică după-amiază, Ianis Hagi a fost integralist în meciul de campionat Alanyaspor - Goztepe 1-0. Confruntarea a contat pentru etapa cu numărul nouă și a avut loc pe ”GAIN Park Stadyumu” din Alanya.

Unicul gol a fost marcat de Umit Akdag, cel care a făcut spectacol la Campionatul European U21 cu naționala României, dar care a refuzat reprezentativa mare în speranța că va juca la turci.

După meci, portalul de specialitate FlashScore l-a punctat pe Ianis Hagi cu nota 7,6. 

Internaționalul român a obținut cel mai mare punctaj după Umit Akdag, care a fost notat cu 8,5 de același site.

