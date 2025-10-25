CLASAMENT Steaua a făcut spectacol în deplasarea de la Olimpia Satu Mare! Rezultatele din Liga 2 și cum arată clasamentul

Steaua a făcut spectacol &icirc;n deplasarea de la Olimpia Satu Mare! Rezultatele din Liga 2 și cum arată clasamentul Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Steaua, Corvinul și ASA Târgu Mureș și-au câștigat meciurile din runda a 11-a din Liga 2.

TAGS:
liga2SteauaCorvinul Hunedoara
Din articol

Steaua s-a impus fără probleme, scor 4-1 în deplasarea de la Olimpia Satu Mare, în timp ce Corvinul a câștigat cu 2-0 cu FC Bacău.

Steaua leagă două victorii, dar Corvinul nu se lasă mai prejos

Bogdan Chipirliu a avut o prestație de pun în ramă la Satu Mare, reușind o „triplă” încă din prima repriză.

Atacantul „militarilor” a deschis scorul în minutul 14, reușind să puncteze mai apoi în minutele 16 și 35. Szilard Magyari a redus din diferență în startul reprizei secunde, dar Nicolas Popescu a refăcut ecartul de trei goluri și a stabilit în minutul 74 scorul final al duelului.

În urma acestui succes, Steaua rămâne tot la șase „lungimi” de Corvinul, pentru că hunedorenii au câștigat partida cu FC Bacău, jucată la aceeași oră, scor 2-0 și sunt în fruntea clasamentului cu 29 de puncte.

Pentru Corvinul au marcat Daniel Nicolae Pirvulescu și Sergio Ribeiro.

Rezultatele de sâmbătă din Liga 2 a României

  • Concordia Chiajna – Metalul Buzău 1-2
  • CS Dinamo – CS Tunari 3-1
  • CSM Reşiţa – Politehnica Iaşi 0-1
  • ASA Tg. Mureş – CSM Slatina 3-2
  • Sepsi OSK – Gloria Bistriţa 1-1
  • Corvinul Hunedoara – FC Bacău 2-0
  • CSC Şelimbăr – Ceahlăul Piatra Neamţ 3-1
  • Olimpia Satu Mare – Steaua Bucureşti 1-4
  • CSC Dumbrăviţa – Câmpulung Muscel 0-0

*Chindia Târgovişte – FC Voluntari a început la ora 13:00 și este în desfășurare.

Clasamentul Ligii 2

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Metoda folosită de tot mai mulți pasageri pe aeroporturi. Cum încearcă să păcălească poliţiştii cu documente false
Metoda folosită de tot mai mulți pasageri pe aeroporturi. Cum &icirc;ncearcă să păcălească poliţiştii cu documente false
ARTICOLE PE SUBIECT
Una caldă, altă rece pentru Becali! Un fost stelist crede că marca &rdquo;Steaua&rdquo; trebuie scoasă la licitație, dar suma propusă e imensă
Una caldă, altă rece pentru Becali! Un fost stelist crede că marca ”Steaua” trebuie scoasă la licitație, dar suma propusă e imensă
FCSB, cu ochii pe adversare pentru primăvara europeană! Ce au făcut FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce
FCSB, cu ochii pe adversare pentru primăvara europeană! Ce au făcut FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce
Incredibil! C&acirc;t a produs marca Steaua pentru Armată &icirc;n 2025? Lui Gigi Becali i-au cerut 37 de milioane de euro
Incredibil! Cât a produs marca Steaua pentru Armată în 2025? Lui Gigi Becali i-au cerut 37 de milioane de euro
ULTIMELE STIRI
Anunțul făcut de FRF &icirc;naintea meciului cu San Marino: &bdquo;Ultima șansă!&rdquo;
Anunțul făcut de FRF înaintea meciului cu San Marino: „Ultima șansă!”
Brest &ndash; PSG, 18:00, LIVE pe VOYO! Alte două meciuri se joacă azi &icirc;n Ligue 1
Brest – PSG, 18:00, LIVE pe VOYO! Alte două meciuri se joacă azi în Ligue 1
Andrei Rațiu &icirc;i avertizează pe șefii lui Rayo Vallecano: &rdquo;Depinde de ei dacă sunt fericit!&rdquo;
Andrei Rațiu îi avertizează pe șefii lui Rayo Vallecano: ”Depinde de ei dacă sunt fericit!”
Sfat pentru Gigi Becali! A dezvăluit cauza dezastrului de la FCSB: &rdquo;Trebuie să &icirc;nțeleagă!&rdquo;
Sfat pentru Gigi Becali! A dezvăluit cauza dezastrului de la FCSB: ”Trebuie să înțeleagă!”
Rom&acirc;nia, fără medalie la gimnastică la CM din Indonezia! Ce au făcut Sabrina Voinea și Denisa Golgotă la sol
România, fără medalie la gimnastică la CM din Indonezia! Ce au făcut Sabrina Voinea și Denisa Golgotă la sol
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul venit imediat după FCSB &ndash; Bologna! Semnează contractul

Anunțul venit imediat după FCSB – Bologna! Semnează contractul

Andy Roddick &bdquo;s-a &icirc;ndrăgostit&rdquo; de o jucătoare din WTA: fostul număr unu ATP o laudă &icirc;ncontinuu

Andy Roddick „s-a îndrăgostit” de o jucătoare din WTA: fostul număr unu ATP o laudă încontinuu

Dynamite Fighting Show | Tolea s-a jucat cu Justițiarul de Berceni! Lătescu, KO &icirc;n 30 de secunde

Dynamite Fighting Show | Tolea s-a jucat cu Justițiarul de Berceni! Lătescu, KO în 30 de secunde

Ștefan Lătescu revenire de senzație la DFS! Vezi cum și-a făcut KO adversarul &icirc;n 30 de secunde

Ștefan Lătescu revenire de senzație la DFS! Vezi cum și-a făcut KO adversarul în 30 de secunde

Fără milă! Gigi Becali continuă tirada la adresa jucătorului de la FCSB: &rdquo;M-am g&acirc;ndit că r&acirc;de lumea de el, &icirc;l distrug!&rdquo;

Fără milă! Gigi Becali continuă tirada la adresa jucătorului de la FCSB: ”M-am gândit că râde lumea de el, îl distrug!”

Tottenham &icirc;l condiționează pe Mircea Lucescu! Scenariul &icirc;n care Radu Drăgușin ar putea reveni la națională

Tottenham îl condiționează pe Mircea Lucescu! Scenariul în care Radu Drăgușin ar putea reveni la națională



Recomandarile redactiei
Anunțul făcut de FRF &icirc;naintea meciului cu San Marino: &bdquo;Ultima șansă!&rdquo;
Anunțul făcut de FRF înaintea meciului cu San Marino: „Ultima șansă!”
Andrei Rațiu &icirc;i avertizează pe șefii lui Rayo Vallecano: &rdquo;Depinde de ei dacă sunt fericit!&rdquo;
Andrei Rațiu îi avertizează pe șefii lui Rayo Vallecano: ”Depinde de ei dacă sunt fericit!”
Sfat pentru Gigi Becali! A dezvăluit cauza dezastrului de la FCSB: &rdquo;Trebuie să &icirc;nțeleagă!&rdquo;
Sfat pentru Gigi Becali! A dezvăluit cauza dezastrului de la FCSB: ”Trebuie să înțeleagă!”
Clubul de tradiție din Rom&acirc;nia are probleme mari! Datoriile care pot &icirc;ngropa echipa
Clubul de tradiție din România are probleme mari! Datoriile care pot îngropa echipa
Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după eșecul cu Rom&acirc;nia
Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după eșecul cu România
Alte subiecte de interes
Florin Maxim a spus totul după eșecul cu Steaua
Florin Maxim a spus totul după eșecul cu Steaua
Becali arunca bomba! Finantatorul FCSB-ului a dezvaluit cum a jucat jucat Universitatea Craiova direct in Liga 2: Am zis, hai sa dam un loc in Liga 2, sa multumim orasul
Becali arunca bomba! Finantatorul FCSB-ului a dezvaluit cum a jucat jucat Universitatea Craiova direct in Liga 2: "Am zis, hai sa dam un loc in Liga 2, sa multumim orasul"
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!