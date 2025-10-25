Steaua s-a impus fără probleme, scor 4-1 în deplasarea de la Olimpia Satu Mare, în timp ce Corvinul a câștigat cu 2-0 cu FC Bacău.



Steaua leagă două victorii, dar Corvinul nu se lasă mai prejos



Bogdan Chipirliu a avut o prestație de pun în ramă la Satu Mare, reușind o „triplă” încă din prima repriză.

Atacantul „militarilor” a deschis scorul în minutul 14, reușind să puncteze mai apoi în minutele 16 și 35. Szilard Magyari a redus din diferență în startul reprizei secunde, dar Nicolas Popescu a refăcut ecartul de trei goluri și a stabilit în minutul 74 scorul final al duelului.

În urma acestui succes, Steaua rămâne tot la șase „lungimi” de Corvinul, pentru că hunedorenii au câștigat partida cu FC Bacău, jucată la aceeași oră, scor 2-0 și sunt în fruntea clasamentului cu 29 de puncte.

Pentru Corvinul au marcat Daniel Nicolae Pirvulescu și Sergio Ribeiro.