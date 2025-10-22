Ianis Hagi e un adevărat star al fotbalului românesc, iar asta pentru că, din păcate, vremurile în care aveam jucători la formații precum Barcelona, Juventus și Ajax au trecut demult.

Astăzi, un om foarte important al naționalei, cum e Ianis Hagi, e nevoit să stea trei luni pe tușă, pentru ca, într-un final, să ajungă, la... Alanyaspor. Adică, un etalon al mediocrității în Superliga turcă, ocupanta locului 8 din 18, la ora actuală.

Astăzi, Ianis Hagi a împlinit 27 de ani și, chiar dacă și-a câștigat demult locul în angrenajul naționalei, din păcate, el nu a ajuns niciodată la nivelul despre care ne vorbea tatăl său.

Bölöni: „Anii trec...“

Această realitate tristă, în cazul lui Ianis Hagi, a fost remarcată și de Ladislau Bölöni (71 de ani). În cadrul unui interviu acordat pentru Sport.ro, în exclusivitate, fostul selecționer l-a avertizat pe Ianis că, la vârsta pe care o are, e timpul să fie mai exigent, mult mai preocupat de a progresa. Din păcate, s-a întâmplat exact invers! Pentru că Ianis a lăsat Rangers, o formație de tradiție din Scoția, și a ajuns la una mediocră din Turcia!

„Ianis Hagi trebuie să fie foarte atent. Din ce în ce mai atent! Trec anii! Are 26 de ani deja. El a dat de fotbalul mare, de când a plecat de la Farul. Și e păcat.... Cât am văzut eu, are calități tehnice interesante, are viziune de joc. Dar mai e ceva și nu vreau să mă expun eu pentru asta, poate să vorbească și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) despre asta, dar adevărul e că Ianis are și ceva lipsuri. Lipsurile astea trebuie să le ascundă, cumva. Trebuie să compenseze prin calitățile pe care le are. Prin efort, prin ciocniri, prin sprinturi lungi, printr-un joc mai simplu și mai eficient. Atenție: și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) avea ceva lipsuri! De pildă, când îi venea mingea pe piciorul drept (n.r. – zâmbește). Dar Gică își ascundea această slăbiciune prin alte calități, prin foarte multe calități. Revenim la Ianis. Cât am vorbit eu cu el, educație excelentă are! Nebunia tinereții... Asta e e valabilă pentru generația actuală, nu trebuie să ne legăm noi de treburile astea. Dar, la un moment dat, trebuie să înțeleagă că trebuie să ridici ștacheta și, foarte important, să prinzi rădăcini undeva. Deocamdată, noi știm ce a fost cu el la Farul. Nu știm ce a fost în Belgia (n.r. – la Genk), nu știm ce s-a întâmplat în Spania (n.r. – la Alaves), nu știm ce s-a întâmplat în Scoția (n.r. – la Rangers)... Dar începe să fie deja prea mult!“, a spus fostul selecționer.

