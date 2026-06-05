Messi ”taie și spânzură” la națională! Selecționerul Argentinei anunță: ”Nu iau nicio decizie fără să mă consult cu el!”

Messi ”taie și spânzură” la națională! Selecționerul Argentinei anunță: ”Nu iau nicio decizie fără să mă consult cu el!” CM 2026
SPORT.RO
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Argentina se pregătește să lupte pentru a-și apăra Cupa Mondială. 

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ArgentinaLionel Messilionel scaloniCupa MondialaCM 2026
Din articol

Campionatul Mondial va avea loc între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Lionel Scaloni: ”Nu iau nicio decizie fără să mă consult cu Messi!”

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Va fi ”ultimul dans” pentru Lionel Messi. Argentinianul a ajuns la 38 de ani și va lua parte la ultimul său turneu final. În aceeași poziție cu Messi se află și Cristiano Ronaldo sau Neymar.

Lionel Scaloni a vorbit despre rolul pe care Lionel Messi îl va avea la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. 

Pe lângă rolul de lider din teren al echipei, se pare că legendarul fotbalist se va implica și în toate deciziile tactice din cadrul echipei. Chiar dacă Messi a ajuns la 38 de ani, selecționerul Argentinei spune că multiplul câștigător al Balonului de Aur va avea un rol central în echipa Argentinei. 

Nu iau nicio decizie fără să mă consult cu Messi. Nu are sens să spun că eu sunt la conducere. Întotdeauna vorbim cu Messi despre fiecare decizie pe care o luăm. Îl întreb ce părere are, cum este, și încercăm să ajungem la o înțelegere.

Cred că așa trebuie să fie, pentru că, deși este pe teren și întâmpină dificultăți, contribuie foarte mult. Cred că este bine să îl avem pe teren, pentru că este capabil să creeze foarte multe lucruri”, a spus selecționerul Argentinei.

La turneul final, Argentina face parte din Grupa J, în care se mai află Austria, Algeria și Iordania.

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