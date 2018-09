HERMANNSTADT - FCSB | Veste uriasa anuntata de Dica! Dispare cea mai mare problema: "Sunt 90% sanse!" Dilema antrenorului pentru echipa de start

FCSB joaca duminica impotriva echipei care a invins-o cu 3-0 in Cupa Romaniei in sezonul trecut.

Nicolae Dica poate rasufla usurat - Bogdan Planici si-a revenit dupa probleme musculare si are toate sansele sa fie titular cu Hermannstadt, partida care va avea loc duminica seara la ora 21.00.

"Planic s-a antrenat normal cu echipa, totul e OK, sper ca pana duminica sa nu apara ceva. Sunt sanse 90% sa-l vedem in primul 11.



Eu m-am hotarat, veti vedea maine seara. Junior (Morais) a fost fundas central si cu Sepsi si acum cu Alba Iulia. Veti vedea maine seara daca va juca el sau altul. Singurele variante sunt Morais si Filip. Nedelcu a avut evolutii bune pe pozitia lui de mijlocas central, pozitia de baza. Acum am de ales intre Junior Morais si Filip.



Toate echipele care joaca cu formatiile care trag sa castige campionatul au o alta motivatie fata de meciurile in care joaca cu .. de exemplu un Sibiu - Chiajna , un Sibiu - Dunarea Calarasi, au o alta atitudine" a spus Nicolae Dica.

Antrenorul FCSB-ului a fost intrebat si despre posibilitatea ca Eddy Gnohere si Florin Tanase sa fie vanduti in vara.

"Nu vreau sa vorbesc acuma despre aceste transferuri pentru ca avem meciuri importante in campionat, perioada de transferuri e in ianuarie incolo si nu are rost sa vorbesc despre ce se va intampla din ianuarie incolo. Am mare incredere in jucatorii pe care ii am si oricine va pleca voi gasi inlocuitor" a mai spus Dica.