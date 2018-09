Gigi Becali, pus la zid dupa declaratiile privind transferurile: "E bataie de joc fata de saracia societatii!" Replica ACIDA pentru patronul FCSB

Gigi Becali a declarat ca nu mai negociaza pentru trei jucatori decat din 10 in 10 milioane de euro.

Declaratiile patronului FCSB au starnit imediat reactii. Cornel Dinu nu a ezitat sa il contrazica pe Becali si a criticat modul in care se cheltuie banii in fotbalul romanesc.

"In fotbalul nostru, sunt tot felul de rugaciuni: sa ne dea 70 sau 100 de milioane de euro. Suntem vai de capul nostru, in lumea a patra. Ne dau 1,5 milioane, cat ne e valoarea. In continuare eu cred ca jucatorii trebuie sa fie platiti conform realitatii. Daca salariul este 1900 lei, nu poti sa dai 15-20 de mii de euro jucatorilor. E bataie de joc fata de saracia societatii romanesti", a comentat Cornel Dinu.

Gigi Becali a declarat ca in cazul lui Man, Morutan si Florinel Coman nu mai are de gand sa negocieze decat din 10 in 10 milioane de euro. "Nu de la 23 la 25 de milioane. 30-40-50 de milioane. Eu asa le negociez preturile. Nu pot sa va spun cu ce echipe sau cand, o sa vedeti", a declarat patronul FCSB.