3 eliminati si 5 goluri! "Hai sa le aratam cine e adevarata Steaua" Cum s-a terminat derby-ul dintre CSA si FCSB

FCSB si CSA Steaua au jucat in Liga Elitelor U19, pe terenul 5 din Ghencea.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

FCSB a castigat cu scorul de 4-1 confruntarea cu CSA Steaua.

Meciul nu a fost lipsit de incidente. Fanii CSA i-au intrebat ironic pe jucatorii de la FCSB daca le place la Berceni si cum se simt fiindca au venit "la oras". Juniorii FCSB-ului au ajuns la vestiare flancati de jandarmi.

Antrenorul celor de la CSA si-a mobilizat elevii intr-un mod original.

"Hai sa le aratam cine e adevarata Steaua", le-a spus Andrei Nagy jucatorilor.

Nici galeria celor de la CSA nu s-a lasat mai prejos, scandand pe tot parcursul meciului impotriva FCSB.

"Brigada ros-albastra, Becali ura noastra!", s-a auzit din tribune.

CSA a jucat in 10 oameni inca din minutul 24, cand Mario Gindac a fost eliminat. In total, au fost trei eliminari in meci, doua pentru CSA si una pentru FCSB.

Imediat dupa pauza, in minutul 47, a venit primul gol al celor de la FCSB, inscris de Ardelean. A urmat in minutul 62 reusita lui Andrei Rosu, iar 4 minute mai tarziu Cristian Dumitru a dus scorul la 3-0.

CSA a micsorat din diferenta in minutul 75, prin Giovanni Petcu, insa nu a fost suficient.

FCSB a marcat din nou in minutele de prelungiri prin Aurel Pirciu.