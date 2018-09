"Daca voiam sa plec la FCSB, plecam! Au mai fost si altii care au cerut asta conducerii!" Nistor, dezvaluiri din vestiar: jucatorul plecat dupa o discutie cu Negoita

Nistor face noi dezvaluiri de la Dinamo.

Dan Nistor, capitanul celor de la Dinamo, a vorbit din nou despre episodul plecarii la FCSB. Jucatorul a comentat, in direct la Ora Exacta in Sport, ceea ce s-a intamplat in legatura cu oferta primita de la stelisti.

Intrebat daca putea cere sa plece de la Dinamo, Dan Nistor a dezvaluit ca exista jucatori care au procedat asa.

"Daca voiam sa plec la Steaua, mergeam la Steaua! Au fost si alti jucatori care au mers la club si au zis ca nu mai vor sa joace. Un exemplu care-mi vine in minte este Palic. A mers la club si a zis ca vrea sa plece", a declarat Nistor la Pro X.

Capitanul lui Dinamo a vorbit si despre relatia cu noul antrenor pe care, desi nu il cunoaste foarte bine, il considera o varianta foarte buna pentru echipa si are incredere ca rezultatele se vor imbunatati.