RUPE TACEREA! Atac subtil al unui fotbalist de la FCSB: "Nu nocturna a fost problema noastra!"

Un jucator de la FCSB nu s-a mai abtinut dupa victoria chinuita cu Alba Iulia din Cupa.

Dupa victoria chinuita cu Unirea Alba Iulia din Cupa Romaniei, Florin Tanase, fostul capitan al stelistilor a vorbit despre adevaratele probleme de la FCSB.

"Daca nu intri concentrat din primul minut, le dai incredere adversarilor si se urca peste tine! Important este ca ne-am calificat pana la urma! Nu nocturna a fost problema noastra, ci jocul nostru!", a declarat Tanase pentru DigiSport.

Florin Tanase a ratat un penalty in finalul partidei.

"Se mai intampla sa ratezi un penalty. Dar, imi pare rau pentru ca acesta a fost primul penalty pe care l-am ratat pana acum. Sper sa fie si ultimul!", a explicat jucatorul.

Daca Tanase l-a atacat pe Dica, antrenorul nu a fost atat de dur cu elevul sau dupa meci.

"Meciurile de Cupa sunt jocuri dificile. Ma asteptam sa marcam mai repede. Daca reuseam asta, dadeam mai multe goluri. Este bine ca am reusit sa castigam jocul si am mers mai departe. Nu aveam ce sa fac, am ales sa joc cu Filip si Junior fundasi centrali. Ma gandeam ca vom intra in prelungiri si nu era bine pentru noi pentru ca ne astepta un meci greu peste trei zile.

Nu sunt suparat pe Tanase, se intampla sa mai ratezi penalty-uri. Sper ca maine sa nu mai apara vreo problema in afara de cele pe care le avem. Cred ca Planic isi revine pana la meciul de campionat, in ultima zi s-a antrenat singur", a declarat Nicolae Dica la finalul partidei.