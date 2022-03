Hasta la vista, Vlad! Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat ce urmează pentru portarul de la FCSB

În victoria de duminică un rol esențial a avut și portarul Ștefan Târnovanu (21 de ani), titularizat de antrenorul Anton Petrea. Goalkeeper-ul transferat de la Poli Iași a intervenit providențial de mai multe ori.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat luni, la Pro X, că Andrei Vlad trebuie acum să-și aștepte rândul.

Gigi Becali, la Pro X: "Mi-e frică, face niște gafe..."

"E greu să se mai întoarcă acum. Cum a stat Târnovanu, acum stă el. Mi-e frică, face niște gafe, mai ales acum pe final e greu. Dacă face niște gafe să te distrugă...

Plus că la Târnovanu văd un joc de picior mai bun. Vlad are o ezitare, vrea să paseze, nu mai pasează.

Vrea să dea mingea cu mâna, se face că aruncă cu mâna, dar o aruncă în mâna cealaltă. La Târnovanu vine mingea la el, pac, o dă imediat în stânga sau dreapta, nu mai stă să o ia încă o dată. Târnovanu are un joc de picior mult mai bun. Plus de asta, e mai înfricoșători pentru adversari, e mai impunător, mai înalt", a declarat Gigi Becali, luni dimineața, la Ora Exactă în Sport de la Pro X.

FCSB a intrat în play-off la o distanță de șapte puncte de liderul CFR, care s-a impus în ultima etapă, scor 4-1, pe teren propriu, cu Dinamo.

”Să nu se înțeleagă că am așteptat să greșească Vlad. Eu cu el, cu Straton și cu domnul profesor suntem prieteni. Îmi dau seama că trece printr-o perioadă grea. Suntem prieteni înainte de toată. Păstrăm distanța de 7 puncte și vom da totul. Credem în titlu. Dacă nu am face-o, nu am mai intra pe teren”, a declarat Târnovanu, la finalul meciului de pe Arena Națională.