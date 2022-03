Budescu, impresionat de execuția lui Tavi Popescu! Ce spune despre accidentarea suferită cu FCSB

Constantin Budescu a fost schimbat în minutul 58 al meciului, însă susține că a văzut reușita lui Tavi Popescu, deoarece a asistat la meci de pe culoarul care duce la vestiare.

„Este dureros că am pierdut în ultima secundă, dar nu avem ce face. Mergem mai departe, începe play-off-ul, practic un nou campionat şi sperăm să facem cât mai multe puncte. (n.r. despre golul lui Octavian Popescu) Un gol frumos, l-am văzut, eram pe culoar. Din păcate, nu a fost binevenit pentru noi. Am mai spus asta, reuşea şi la antrenamente, dar nu acolo e important. Văd că reuşeşte şi la meciuri şi asta e bine pentru el.

Budescu, accidentare în zona inghinală

O să avem un play-off foarte greu, cu cele mai bune şase echipe din campionat. Sperăm să facem faţă şi să obţinem cât mai multe puncte. Nu ne-am relaxat, ăsta este jocul nostru. Eu sunt ok, adică am fost ok până acum. Am simţit ceva la inghinal şi am ieşit accidentat în a doua repriză. Am încercat să mai joc, dar nu am mai putut face asta. Sper să nu fie nimic grav şi de săptămâna care vine să mă antrenez alături de colegi. Am preferat să ies ca să nu fac ceva mai grav”, a spus Budescu la finalul meciului.

FCSB a încheiat sezonul regulat pe locul doi, la 14 puncte în spatele liderului CFR Cluj.