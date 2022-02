Ionuț Rada a lansat platforma ”The Rada Way”: ”Sunt mișcări de care avem nevoie în viața de zi cu zi”

Theradaway.ro, noul site lansat de fostul internațional, propune celor interesați de mișcare și sport un sistem cu șase antrenamente pe săptămână, cu exerciții din mai multe discipline, perfect pentru o viață sănătoasă, atât în rândul tinerilor cât și în rândul adulților.

În exclusivitate pentru www.sport.ro, Ionuț Rada a descris în detaliu platforma ”The Rada Way” și obiectivele sale.

Ionuț Rada a lansat platforma ”The Rada Way”

„Este, practic, rezultatul proiectului The Rada Way pe care l-am început înainte de pandemie, cu acele vizite, acele întâlniri cu copii și activități sportive. A urmat perioada de pandemie, unde am făcut timp de opt luni de zile antrenamente live pe pagina mea de Facebook, iar acum practic am oficializat această parte.

Îi aștept pe platforma mea, The Rada Way, sunt șase antrenamente pe săptămână, clase de Yoga, urmează și alte antrenamente. Vor fi, practic, antrenamente în sistem live, prin recorder, cu mine, 1 la 1, nu există timpi morți, este un ritm bun de antrenament și numai bun pentru a-ți lua doza de energie pentru toată ziua.

Lucrez de ceva timp la acest proiect, îi aștept pe oameni, sunt antrenamente updatate, am încercat să aduc exerciții și din Yoga, și din școala alergării, și din antrenamentele funcționale. Sunt mișcări de care noi avem nevoie în viața noastră de zi cu zi”, a spus Ionuț Rada, pentru www.sport.ro.

Ionuț Rada se poate lăuda cu o carieră impresionantă. Din Craiova natală, a ajuns în București, la Rocar, iar apoi la Rapid, care l-a transferat pentru suma de 400.000 de euro.

A urmat o experiență la FC National și un transfer din Giulești în Ghencea, la FCSB, pentru 1,6 milioane de euro.

Un sfert UEFAntastic, experiențe în Germania și Italia și goluri în Champions League sunt doar câteva dintre elementele care descriu cariera fostului fundaș, care a bifat și trei selecții în naționala României.