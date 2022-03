„Și Messi a fost dat dispărut din joc la PSG - Real Madrid!” :) Tavi Popescu, răspuns pentru selecționerul Edward Iordănescu! Ce i-a spus Gigi Becali 

Tânărul jucător care a făcut senzație încă din sezonul trecut are prim-planul și în acest sezon, fiind de departe cel mai bun fotbalist al roș-albaștrilor. Octavian Popescu și-a salvat în repetate rânduri echipa cu super-execuțiile sale, iar Gigi Becali îl consideră un jucător indispensabil din echipă.

Octavian Popescu, răspuns pentru Edward Iordănescu: „Și Messi a fost dat dispărut din joc la PSG - Real Madrid!”

Autorul golului victoriei din meciul cu FC Voluntari a vorbit și despre naționala României, dezvăluind că nu se gândește acum la o posibilă convocare. Totuși, Popescu a ținut să îi răspundă lui Edward Iordănescu, selecționerul naționalei, care a declarat că au existat momente multe în care, atunci când îl avea sub comandă la FCSB, dispărea din joc.

Fotbalistul roș-albaștrilor a oferit un exemplu inedit în acest sens, evidențiind că și despre Leo Messi s-a spus că a dispărut din joc la duelul din Champions League dintre Paris Saint-Germain și Real Madrid.

„Sincer, eu nu mă gândesc acum la naționala mare. Cel mai bine este să joc și să am prestații bune la tineret, iar când o veni momentul să fac pasul la echipa mare, o să-l fac. Domnul Edi Iordănescu, care e selecționer și a fost antrenorul meu până acum câteva luni, mă cunoaște foarte bine.

E greu să fii continuu în joc, dar eu încerc, trag de mine… Uite, și Messi a fost dat dispărut din joc la meciul PSG – Real Madrid :)”, a declarat Tavi Popescu pentru Fanatik.

Octavian Popescu: „Eu cu domnul Gigi Becali am avut o singură discuție față în față!”

Totodată, tânărul fotbalist a dezvăluit care a fost și singura discuție pe care a avut-o cu Gigi Becali, dezvăluind ce i-a transmis patronul FCSB-ului. Popescu a vorbit și despre sumele mari de bani pe care finanțatorul a anunțat că vrea să le încaseze pe urma sa și a dezvăluit că nu știe care ar fi prețul său, comparând transferul lui Fabio Silva la Wolves, făcut la 40 de milioane de euro.

„Eu cu domnul Gigi Becali am avut o singură discuție față în față. Atunci când am venit și am semnat cu Steaua. Mi-a zis atunci ceva ce țin minte tot timpul: să stau doar cu mingea lângă mine! În rest, aud și eu declarațiile pe care le face despre echipă, despre mine. Milioane, milioane…

Cred că arată frumos atâția bani, dar, sincer, nu știu care ar fi prețul meu. Mă gândesc și eu uneori… Iar când văd că Wolverhampton a dat peste 30 de milioane de lire pe un copil de 18 ani, ce să mai zic?”, a adăugat jucătorul.