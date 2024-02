Hagi a simțit pe propria piele ce înseamnă să fie cu adevărat iubit de străini, la Galatasaray. Într-o țară care respiră fotbal și dragostea față de echipe e dusă până la pasiunea extremă. Le-a oferit ce au cerut, spectacol, le-a arătat că și fotbalul poate fi o artă și le-a întipărit pe retină driblingurile care-l caracterizează, care-i făceau să exclame pe spectatorii de pe Bernabeu sau Camp Nou înainte.

Frank Leboeuf, Marcel Desailly, Celestine Babayaro, Michel Salgado, Fernando Hierro, Roberto Carlos i-au stat în față lui Hagi în perioada de la Galatasaray. Un meci al turcilor cu Real Madrid, de pe Ali Sami Yen, e renumit pentru cascada de driblinguri pe care le-a făcut Hagi în fața lui Carlos.

La mulți ani, Gică Hagi! ”Regele”, la 59 de ani

Refrenul care zumzăia din tribune cu celebrul ”I love you Hagi” nu era întâmplător, decarul juca și pentru ei și mai primea puțină energie când era sleit pe finalurile de meci. Se încărca din încurajările fanilor, la fel de pătimași ca romanii pe Colosseum.

De la mare la mic, de la fanii Galatei care au simțit pe viu cât de mare a fost Gică Hagi, până la cei care aud povești și își fac propriul film cu înregistrări de atunci, toți realizează că ”Regele” a scris o pagină importantă din istoria clubului, poate cea mai înfloritoare.

Prematur au realizat turcii ce suflu poate aduce Hagi după el, conducerea semnând cu ochii închiși pretențiile demne de un fotbalist dispus să plece de la colosul Barcelona pentru ”Țara Semilunei”.

1. Cât de iubit e Hagi de Galatasaray? Un ”rege” trebuie plătit pe măsură

În urmă cu aproape 28 de ani, Gică Hagi a semnat cu Galatasaray, moment pe care fanii turci cu siguranță nu îl vor uita! Au scris sute de mesaje în cinstea ”Regelui”. Turcii încă îl iubesc, lucru evident pentru orice român care dezvăluie de unde provine.

Gică Hagi este singurul român inclus de Pele pe lista sa de 100 de jucători imenși din istorie. ”Maradona din Carpati” a câștigat tot ce se putea cu echipa lui Fatih Terim, iar pentru turci numele lui este lângă Pele, Platini și Maradona, în topul celor mai buni din istorie. Cele 72 de goluri în 192 de apariții, dar mai ales impactul pe care l-a avut jocul său pentru fotbalul din Turcia, va fi mereu apreciat, respectat, idolatrizat și cinstit.

Însă, Hagi nu a mers în orice condiții la Galata, pentru că își știa nivelul și știa ce putea să ofere. Turcii erau conștienți de asta și i-au acceptat orice, au făcut totul pentru ca magia lui să fie prezentă pe Ali Sami Yen.

Nimeni nu s-a uitat la bani când Hagi a cerut clauze record pentru campionat, cupe europene. Nu ”s-au dat coate” între conducători, iar Giovanni Becali a dezvăluit cât a primit ”Regele” în cei cinci ani de contract: peste 30 de milioane de dolari! Din salariu și clauze.

”Gică, în 5 ani la Galata, a câștigat tot ce a vrut el. Nu se gândea niciodată. D-asta a făcut ce a făcut. A câștigat mult și a avut curajul să facă ce a făcut.

La contractul cu Galatasaray am cerut 500.000 de dolari pe an în plus față de ceea ce agreasem inițial. Ne înțeleseserăm la 3,5 milioane pe an. La clauze, puteam să pun cât voiam eu. La cupe europene, fără număr. Pentru campionat, aveau ei o limită, de 200.000 de dolari, parcă.

I-am pus lui Hagi două milioane de dolari primă de cupă europeană. A câștigat două cupe, a luat 4 milioane. Nu mai spun de prime de joc, de campionate și așa mai departe. Cu banii ăia a deschis academia.

Fără banii de la Galatasaray, Hagi nu avea forța să deschidă academia. Avea 4 milioane pe an era salariul, în total. A luat, în total, peste 30 de milioane de dolari”, a spus Giovanni Becali.

2. Cât de iubit e Hagi de Galatasaray? Nebunia unui fan spune totul

Un fan, Yunus Dinc, a trecut granița fotbalului și și-a numit copilul nou-născut Hagi. Hagi Mete Dinc s-a născut în 2017, la Istanbul, dar tatăl său nu s-a limitat la atât și a postat pe rețelele de socializare și un mesaj dedicat lui Gică Hagi, ”I love you Hagi”, după momentul din viața personală.

A postat și o imagine cu bebelușul și spera să îl vadă pe teren, pentru Galata. Un alt Hagi. Nu era vorba de Gică, nu era vorba de Ianis, ci pe propriul fiu: ”Jr Hagi a făcut vizita medicală și a semnat contract pe viață cu Galatasaray”.

Un gest și o decizie care demonstrează că suporterii echipei pentru care Hagi a scris istorie au trecut cu mult de limita fotbalului și au transpus și transpun în viața personală amprenta lăsată de Hagi asupra lor.

3. Cât de iubit e Hagi de Galatasaray? Imprimeu pe piele și primit ca un rege

Și-au marcat pe piele iubirea față de Gică Hagi. S-au tatuat cu chipul ”Regelui”, ca o legătură și mai apropiată. Fanaticii din peluzele Galatei nu s-au gândit prea mult când a venit vorba să își manifeste astfel dragostea față de omul care i-a urcat pe garduri în duelurile de foc cu marile rivale și cu ”balaurii” Europei.

Pe internet continuă să circule fotografii cu tatuajele făcute de fani cu chipul lui Hagi, chiar dacă a trecut aproape un sfert de secol de când a plecat, de când le oferea magie pe teren.

Orice moment în care Gică ajunge la Istanbul e motiv de sărbătoare. E reperat imediat în tribune și fanii nu așteaptă mult până mai oferă o doză din respectul avut, îl aplaudă, îl aclamă, iar câțiva care au ocazia să fie în preajma lui se înghesuie să-i smulgă un autograf. Iar cei mai norocoși au șansa unei fotografii cu care se mândresc în fața prietenilor.

Gică Hagi a făcut istorie la Galatasaray

În 1996, după o aventură de două sezoane la Barcelona, sub comanda lui Johan Cruyff, Gică Hagi semna cu Galatasaray un contract valabil cinci ani. Decizie care avea să-i transforme cariera într-un pasională și mai aproape de ”fotbalul romantic”.

În cele cinci sezoane petrecute la Galatasaray, Hagi a câștigat patru titluri, două Cupe ale Turciei, două Supercupe ale Turciei, o Cupa UEFA și o Supercupă a Europei, adunând 192 de partide în toate competițiile, în care a marcat 71 de goluri și a oferit 63 de pase decisive.

Pe lângă trofeele cucerite, românul este considetat cel mai bun jucător din istoria clubului din Istanbul.

5 februarie, ”Ziua Regelui”.