Dorinel Munteanu (55 de ani), cel mai selecționat jucător din istoria naționalei României, a vorbit despre relația pe care a avut-o în teren cu Gică Hagi și despre legătura umană care s-a menținut, după ce ambii au devenit antrenori.

"Îi doresc multă sănătate și multe realizări în continuare, atât lui cât și copilașilor lui. I-am transmis și personal, azi dimineață, că îi doresc tot binele din lume și să i se îndeplinească tot ce își propune și își dorește.

Să vă spun ce a însemnat pentru mine să fiu coechipier cu Gică Hagi și cu ceilalți mari fotbaliști ai României ne-ar lua zile întregi. Am jucat foarte mulți ani alături de Gică, a fost un jucător fantastic și un coechipier extraordinar. Din punctul meu de vedere, a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Europei pe care i-am văzut jucând. E un om care merită toate aprecierile noastre, ale iubitorilor de fotbal din România și ale colegilor lui.

Noi cred că ne-am înțeles foarte bine pe teren și pentru că am fost complementari. Am avut o chimie sportivă foarte bună, el era cu mingea, eu eram cu munca, așa că făceam o echipă foarte bună. Această relație umană bună dintre noi și respectul nu o să dispară niciodată. Nu cred că vom mai avea prea curând un jucător de valoarea lui, care să joace la Real Madrid și la Barcelona. Poate peste 20-30 de ani, dar în următorul deceniu nu cred.

Noi suntem rivali ca antrenori doar când avem meciurile directe, în rest nu avem nicio rivalitate. Vorbim des la telefon, despre fotbal și despre jucători, despre lucruri diverse. Am doi jucători împrumutați de la el (n.r. - Răzvan Tănasă și Ștefan Bodișteanu), vrea să știe mereu cum se pregătesc și cum se prezintă la meciuri. Am discuții normale, ca de la profesionist la profesionist.

E o relație normală între noi. Dacă ar fi o relație așa, de normalitate, între toți jucătorii generației noastre ar fi foarte frumos. Dacă am fi păstrat această colegialitate legată în anii '90 între jucătorii din 'Generația de Aur' ar fi fost foarte bine. Suntem rivali pe teren, în cele 90 de minute, pentru că ambii vrem să câștigăm, apoi redevenim prietenii dintotdeauna.

Eu sunt mândru că am jucat pentru echipa națională, că am reprezentat țara la turnee finale, dar nu cred că are nicio legătură faptul că eu sunt cel mai selecționat jucător din istorie. Nu m-am gândit niciodată să îl întrec pe Gică Hagi. Eu îl consider pe el cel mai bun jucător român al tuturor timpurilor", a declarat Dorinel Munteanu pentru Sport.ro.

Gică Hagi, carte de vizită impresionantă

Gheorghe Hagi s-a născut la Săcele jud. Constanța), pe 5 februarie 1965, într-o familie de aromâni originari de la granița dintre Grecia și Albania. S-a format la juniorii cluburilor FC Constanța și Luceafărul București, iar la seniori a fost legitimat la FC Constanța (1982-1983), Sportul Studențesc (1983-1987), Steaua București (1987-1990), Real Madrid (1990-1992), Brescia (1992-1994), FC Barcelona (1994-1996) și Galatasaray (1996-2001). Are 124 de selecții (al doilea, după Dorinel Munteanu - 134 selecții) și 35 de goluri (record împărțit cu Adrian Mutu) pentru naționala României (1983-2000).

În palmaresul de jucător are Cupa UEFA (1999-2000), două Supercupe ale Europei (1986, 2000), o finală de Cupa Campionilor Europeni (1989-1990), trei titluri de campion în Divizia A și două Cupa României, două Supercupe ale Spaniei și două finale de Copa del Rey, un trofeu Anglo-Italian Cup, patru campionate, două Cupe și două Supercupe în Turcia.

La nivel individual se poate mândri cu titlul de golgheter al CCE (1987-1988) și al Diviziei A (1985, 1986), includerea în FIFA World Cup All-Star Team (1994), locul al patrulea în clasamentul Ballon d'Or (1994), desemnarea drept cel mai bun fotbalist din campionatul turc (x3) și ca cel mai bun fotbalist român al anului (x7).

Ca antrenor le-a pregătit pe România (2001), Bursaspor (2003), Galatasaray (2004-2005, 2010-2011), Poli Timișoara (2005-2006), FCSB (2007) și FC Viitorul / FCV Farul Constanța (2014-2024). În ultimii 10 ani a fost și patron / conducător la FC Viitorul / FCV Farul Constanța. Ca antrenor a câștigat două titluri de campion în Liga 1 (2018-2019, 2022-2023), o Cupă (2018-2019) și o Supercupă (2019) ale României și o Cupă a Turciei (2004-2005).

Foto - Getty Images