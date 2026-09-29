FOTO Greu de întâlnit în România! Cum este să zbori cu aeronava "Mircea Lucescu" din flota TAROM

Greu de întâlnit în România! Cum este să zbori cu aeronava &quot;Mircea Lucescu&quot; din flota TAROM Fotbal intern Aeronava "Mircea Lucescu" / Foto Sport.ro
SPORT.RO
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Aeronava "Mircea Lucescu" este deja folosită intens în programul TAROM, operând curse europene precum Paris, Amsterdam sau Madrid. În funcție de zi, Boeingul poate efectua mai multe segmente comerciale.

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Mircea Lucescutaromavion
Din articol

Sport.ro vă prezintă experiența de la bordul aeronavei TAROM care poartă numele legendarului antrenor care s-a stins pe 7 aprilie.

Cum este să zbori la bordul aeronavei "Mircea Lucescu" din flota TAROM

Primul lucru pe care îl remarci când urci la bord este mirosul de nou. Un detaliu cu atât mai important cu cât aeronava Boeing 737 MAX 8, intrată în flota TAROM pe 12 septembrie 2026, reprezintă primul Boeing nou cumpărat de compania națională în ultimii 20 de ani.

Zborul de la Paris la București a început într-o atmosferă surprinzător de liniștită. Înainte ca toți pasagerii să-și ocupe locurile, în cabină se aude în surdină o muzică relaxantă, cu sonorități apropiate de jazz. Un fundal discret, care contribuie la senzația de calm de dinaintea decolării.

Apoi observi spațiul. Locurile pentru picioare sunt generoase, iar senzația de înghesuială pe care o asociezi uneori cu un zbor este aproape inexistentă. Ai suficient loc să stai comod, fără ca genunchii să atingă scaunul din față.

Spațiul destinat bagajelor de mână, deasupra scaunelor, este la rândul său generos. Un troller de cabină încape cu ușurință, iar deasupra lui rămâne suficient loc pentru o jachetă mai groasă.

Aeronava are o capacitate de 189 de locuri și poate atinge o viteză maximă de 850 km/h.


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Aeronava "Mircea Lucescu" / Foto Sport.ro
Aeronava "Mircea Lucescu" / Foto Sport.ro
Aeronava "Mircea Lucescu" / Foto Sport.ro
Aeronava "Mircea Lucescu" / Foto Sport.ro
Aeronava "Mircea Lucescu" / Foto Sport.ro
Aeronava "Mircea Lucescu" / Foto Sport.ro
Aeronava "Mircea Lucescu" / Foto Sport.ro
Aeronava "Mircea Lucescu" / Foto Sport.ro
Aeronava "Mircea Lucescu" / Foto Sport.ro
Aeronava "Mircea Lucescu" / Foto Sport.ro
Aeronava "Mircea Lucescu" / Foto Sport.ro
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Răzvan Lucescu a semnat recent actele prin care aeronava a primit numele tatălui său:

"Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primeşte cu emoţie şi recunoştinţă. Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine şi va fi un simbol al performanţei”, a declarat Răzvan Lucescu.

În flota TAROM există și aeronava "Nadia Comăneci", un Boeing 737-800. A fost primul avion al companiei care a preluat numele unui sportiv român. Aeronava a transportat lotul olimpic al României la Paris, la Jocurile Olimpice din 2024.

TAROM va mai introduce în circuit și un Boeing 737-8 care va purta numele lui Ivan Patzaichin. Primul zbor va fi o cursă București - Chișinău, pe 3 octombrie.

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