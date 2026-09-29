Sport.ro vă prezintă experiența de la bordul aeronavei TAROM care poartă numele legendarului antrenor care s-a stins pe 7 aprilie.

Cum este să zbori la bordul aeronavei "Mircea Lucescu" din flota TAROM

Primul lucru pe care îl remarci când urci la bord este mirosul de nou. Un detaliu cu atât mai important cu cât aeronava Boeing 737 MAX 8, intrată în flota TAROM pe 12 septembrie 2026, reprezintă primul Boeing nou cumpărat de compania națională în ultimii 20 de ani.

Zborul de la Paris la București a început într-o atmosferă surprinzător de liniștită. Înainte ca toți pasagerii să-și ocupe locurile, în cabină se aude în surdină o muzică relaxantă, cu sonorități apropiate de jazz. Un fundal discret, care contribuie la senzația de calm de dinaintea decolării.

Apoi observi spațiul. Locurile pentru picioare sunt generoase, iar senzația de înghesuială pe care o asociezi uneori cu un zbor este aproape inexistentă. Ai suficient loc să stai comod, fără ca genunchii să atingă scaunul din față.

Spațiul destinat bagajelor de mână, deasupra scaunelor, este la rândul său generos. Un troller de cabină încape cu ușurință, iar deasupra lui rămâne suficient loc pentru o jachetă mai groasă.

Aeronava are o capacitate de 189 de locuri și poate atinge o viteză maximă de 850 km/h.



