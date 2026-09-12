Ce gafă! Ministrul Miruță a uimit asistența la prezentarea noii aeronave „Mircea Lucescu”

Ce gafă! Ministrul Miruță a uimit asistența la prezentarea noii aeronave „Mircea Lucescu” Stiri
SPORT.RO
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Radu Miruță a vorbit timp de șapte minute la inaugurarea avionului botezat după „Il Luce”, însă nu a rostit deloc numele regretatului antrenor.

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Mircea LucescutaromRadu Miruta
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Compania aeriană TAROM a organizat un eveniment pe Aeroportul Henri Coandă pentru a marca recepția unui Boeing 737 MAX 8. Este prima aeronavă nouă intrată în flotă în ultimele două decenii, iar oficialii au decis să îi acorde numele reputatului tehnician român.

La ceremonie au participat oameni apropiați de Mircea Lucescu, printre care nepotul său, Matei Lucescu, alături de nume cunoscute din fotbal, precum George Copos și Daniel Pancu. Reprezentantul Guvernului la eveniment a fost ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

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Un discurs exclusiv tehnic și economic

Deși scopul simbolic al festivității era omagierea memoriei fostului mare antrenor, discursul de șapte minute al ministrului s-a concentrat exclusiv pe situația companiei aeriene. Fără a aminti motivul pentru care avionul poartă acest nume, politicianul a abordat detaliile tehnice și planurile de restructurare.

„Astăzi, suntem în ziua în care, după 20 de ani, avem prima aeronavă nouă, configurată personalizat pentru nevoile TAROM. Este cea mai modernă aeronavă dintre cele pe care TAROM le operează. O aeronavă care reduce cheltuielile legate de consum undeva la 20%, reduce disconfortul din jurul aeroportului, cauzat de zgomot, undeva până la 50%”, a spus Radu Miruță.

Oficialul a detaliat deciziile legate de conducerea și finanțele companiei de stat, profitând de prezența la microfon pentru a sublinia importanța managementului profesionist.

„Da, am refuzat un buget la TAROM și cred că este un medicament sănătos pentru această companie pentru că era un buget mincinos, care dădea satisfacție unora, dădea bonusuri altora, dar înroba mai adânc această companie. S-a ajuns la concluzia că și Consiliul de Administrație a realizat că nu este sănătos. Conducerea a fost demisă și suntem în situația în care în următoarele zece zile va veni un buget bazat pe realitate și pe un preț corect”, a transmis ministrul în vârstă de 41 de ani.

Potrivit proiecțiilor prezentate la festivitate, flota operatorului național se va înnoi cu 40% în perioada următoare, prin livrarea a încă trei aeronave similare, ministrul punând accentul pe necesitatea ca performanța economică să fie decuplată de influența politică.

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