Compania TAROM a încheiat, miercuri, protocolul de utilizare a numelui lui Mircea Lucescu. Aeronava Boeing 737 MAX, cea mai performantă din dotarea TAROM, va primi astfel numele antrenorului care a câştigat titluri naţionale în România, Turcia şi Ucraina şi a dus o echipă românească, Dinamo, în semifinalele cupelor europene, în 1990.

Prima aeronavă Boeing 737 MAX, care înnoieşte flota TAROM, va purta numele lui Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor de fotbal din istoria României şi unul dintre cei mai respectaţi tehnicieni europeni ai ultimelor decenii. Familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit utilizarea numelui.

“Tatăl meu a dedicat o viaţă întreagă fotbalului românesc şi european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primeşte cu emoţie şi recunoştinţă. Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine şi va fi un simbol al performanţei”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit news.ro.

“Nu întâmplător am ales să denumim cea mai performantă aeronavă din flota TAROM cu numele lui Mircea Lucescu. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl putea aduce marelui antrenor. Şi este, totodată, un simbol al valorilor pe care marii reprezentanţi ai sportului românesc le-au întrupat de-a lungul timpului: oameni care au apărut din locuri şi din situaţîi în care nimeni nu le dădea nicio şansă şi care, prin muncă, disciplină şi un set de valori morale solide, au reuşit să facă performanţă şi să dea încredere tuturor românilor. Acestea sunt şi valorile TAROM”, a declarat Bogdan Costaş, directorul general TAROM.

Avem și aeronava „Nadia Comăneci“

Aeronava cu numele „Nadia Comăneci” a fost prima aeronavă din flota TAROM care a purtat numele unui sportiv român. Protocolul de utilizare a numelui Nadiei Comăneci a fost semnat, în aprilie 2024. Aeronava, un Boeing 737-800, a transportat lotul olimpic al României la Paris, la Jocurile Olimpice, şi continuă să deservească pasagerii TAROM.

Noul Boeing 737 MAX “Mircea Lucescu” se va alătura din această vară flotei TAROM şi va contribui la performanţa echipei naţionale de transport aerian, deservind zborurile spre marile capitale europene.

“Ne dorim că fiecare zbor cu această aeronavă să le amintească pasagerilor că TAROM, la fel că marii sportivi ai României, are capacitatea de a trece peste orice obstacole pentru a depăşi aşteptările şi a îi face mândri pe români”, a mai declarat Bogdan Costaş.