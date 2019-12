"Alo! Becali sunt!" Gestul neasteptat al patronului FCSB de Craciun! A uitat de transferuri si a continuat sa-si imparta banii

Patronul FCSB a ajutat o familie nevoiasa cu trei copii.

Fanii asteapta transferuri tari in iarna, insa Becali continua sa faca gesturi de caritate. Patronul FCSB nu a ratat ocazia si a ajutat o familie aflata in nevoie de sarbatori, oferindu-le bani pentru a-si cumpara o vaca.

"Tocmai am venit de la biserica si doresc pace si liniste tuturor. Am facut niste donatii financiare si alimente inainte de Craciun si sunt mai linistit ca am adus bucurie in cateva case nevoiase. Am dat bani unei familii nevoiase sa isi cumpere o vaca", a declarat Becali pentru ProSport.

Latifundiarul pregateste o revolutie la inceputul anului si a stabilit lista neagra cu 14 jucatori pe care nu-i mai vrea la echipa. Primii plecati sunt Gikiewicz, Tsoumou si Ciorbadjiski, iar Adi Popa si Cristi Manea sunt si ei aproape de o despartire de FCSB. Mai mult, Gigi Becali a anuntat de curand ca Mihai Pintilii are sanse mici sa mai revina pe teren si ca, cel mai probabil, va primi o functie in cadrul clubului.

FCSB se afla pe locul 3 in Liga 1, la 5 puncte de liderul CFR Cluj, dupa ce a reusit o serie incredibila de 7 victorii in ultimele 8 meciuri.