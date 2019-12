ULTIMA ORA | Nu degeaba a zis Becali ca nu vrea sa aduca atacant! Primul jucator care revine la FCSB dupa pauza de iarna! MM l-a convins pe Gigi, iar jucatorul va veni sub comanda lui Vintila

Un jucator va reveni sub comanda lui Bogdan Vintila.

Atacantul celor de la FCSB, Cristian Dumitru (18 ani), va reveni sub comanda lui Vintila dupa pauza de iarna. Acesta a fost imprumutat la Academica Clinceni, insa evolutiile pe care le-a avut acolo l-a convins pe Gigi sa il ia inapoi la ros-albastrii,potrivit Telekomsport. Tanarul atacant este si un pariu al lui MM Stoica care a spus ca va ajunge la valoarea pe care o Dennis Man.

"Veti vedea. Cristian Dumitru este un jucator de care se va vorbi foarte mult. Asa cum v-am spus de Man, cand nimeni nu vorbea de el, asa va spun si de Dumitru. Dumitru la 16 ani si jumatate, a fost pastrat in lotul mare. Cristian Dumitru avea 73,5 kilograme inainte de Sarbatori. I-am zis ca daca prima cifra dupa Sarbatori va fi 6, inseamna ca vrea sa fie fotbalist. A venit cu 69,2. Calitati are si va ajunge fotbalist", a declarat MM Stoica in urma cu ceva timp.