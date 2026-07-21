Ce le-a făcut Pancu jucătorilor de la Rapid. Giuleștenii au câștigat primul meci al sezonului cu o evoluție consistentă

Formația dirijată de Daniel Pancu a avut un gol anulat în minutul 59 (Alex Dobre) și a câștigat în cele din urmă meciul în urma reușitei lui Alexandru Pașcanu din minutul 88. Sepsi a jucat cu un om în minus din minutul 53.

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Cu Pancu pe bancă, Rapid a arătat complet diferit față de stagiunea precedentă.

Alb-vișiniii au avut posesia, au expediat o mulțime de șuturi spre poarta lui David Lazăr și au controlat pe deplin partida cu Sepsi, atât în prima repriză, cât și în a doua repriză când au fost în superioritate numerică.

După meci, Dobre a fost întrebat la flash-interviu cum îl văd rapidiștii pe Pancu și a sugerat că noul antrenor din Grant a adus un aer fresh în vestiar.

”(n.r. Cum e pentru voi Daniel Pancu?) Ne ține în priză, ne motivează, ne inspiră foarte mult să dăm ce avem mai bun la antrenamente și în meciuri”, a spus Dobre după Rapid - Sepsi OSK 1-1.

Rapid - Sepsi OSK 1-1

Alexandru Dobre a înscris în minutul 59, doar că VAR-ul a intervenit și Adrian Cojocaru, ”centralul” partidei, a întors faza după ce a fost sesizat un fault la portarul covăsnenilor, David Lazăr.

Rapid a câștigat în cele din urmă meciul în urma reușitei lui Alexandru Pașcanu din minutul 88. El a introdus mingea în poartă după o îmbulzeală în careul lui Sepsi, în urma unui corner.

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