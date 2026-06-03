Concurență neașteptată pentru FCSB! O echipă din Ungaria a pus ochii pe jucătorul dorit de Gigi Becali

Sud-americanul în vârstă de 27 de ani se pregătește să o părăsească pe Csikszereda, grupare care tocmai și-a asigurat menținerea în divizie. Evoluțiile sale au atras atenția FCSB, însă mutarea nu este simplu de realizat din cauza concurenței apărute.

Potrivit GSP, Ujpest a intrat oficial în cursa pentru semnătura brazilianului. Formația care a încheiat sezonul pe poziția a șaptea în campionatul Ungariei a înaintat deja o ofertă concretă. În acest context, oficialii clubului din Miercurea Ciuc pun în balanță ambele propuneri înainte de a hotărî viitorul fotbalistului, care a ajuns în România direct de la formația braziliană Santa Cruz.