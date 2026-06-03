Concurență neașteptată pentru FCSB! O echipă din Ungaria a pus ochii pe jucătorul dorit de Gigi Becali

Concurență neașteptată pentru FCSB! O echipă din Ungaria a pus ochii pe jucătorul dorit de Gigi Becali Fotbal intern
SPORT.RO
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Planurile FCSB de a-l aduce pe Anderson Ceara ar putea fi date peste cap de Ujpest. Formația maghiară a trimis o propunere oficială pentru mijlocașul de la Csikszereda.

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Din articol

Sud-americanul în vârstă de 27 de ani se pregătește să o părăsească pe Csikszereda, grupare care tocmai și-a asigurat menținerea în divizie. Evoluțiile sale au atras atenția FCSB, însă mutarea nu este simplu de realizat din cauza concurenței apărute.

Potrivit GSP, Ujpest a intrat oficial în cursa pentru semnătura brazilianului. Formația care a încheiat sezonul pe poziția a șaptea în campionatul Ungariei a înaintat deja o ofertă concretă. În acest context, oficialii clubului din Miercurea Ciuc pun în balanță ambele propuneri înainte de a hotărî viitorul fotbalistului, care a ajuns în România direct de la formația braziliană Santa Cruz.

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Gigi Becali îl vrea pe Ceara

În actuala stagiune, mijlocașul de bandă a strâns 41 de meciuri în toate competițiile, trecându-și în cont șapte reușite și șapte pase decisive.

Cifrele bune înregistrate de Anderson Ceara l-au determinat pe Gigi Becali să facă o ofertă: „Îmi place că e «driblangiu». Mi-a zis Mirel, el e cu statistica, l-am întrebat [despre Ceara] și mi-a zis că are cele mai multe driblinguri”, a spus patronul FCSB.

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