După 22 de minute, spaniolii aveau deja un avans de patru goluri, după două gafe ale lui Antonin Kinsky și una care i-a aparținut lui Micky van de Ven.

Micky van de Ven, la pământ după eșecul cu Atletico: ”Primim lovitură după lovitură, este greu!”

Micky van de Ven a reacționat după eșecul de pe ”Metropolitano” și a comentat și schimbarea lui Antonin Kinsky, portarul scos din teren după doar 17 minute, după ce a greșit la două dintre golurile spaniolilor.

”Sincer să fiu, groaznic, un scenariu apocaliptic. Tot ce putea merge prost în primele douăzeci de minute a mers prost. Toată lumea aluneca, inclusiv eu. Sunt momente în care pur și simplu nu ai ce să faci. Nu pot să stau aici și să încep să dau vina pe teren. Este groaznic pentru Kinsky, era debutul său. Nu doresc asta nimănui”, și-a început discursul Micky van de Ven.

Micky van de Ven a mărturisit că nu își explică parcursul dezastruos al echipei și a recunoscut că este din ce în ce mai greu să continue la Tottenham.

”Aș putea să țin discursul standard că trebuie să rămânem uniți și să muncim din greu, dar pur și simplu primim lovitură după lovitură. Este foarte dificil. Avem un meci important în acest weekend la care nu pot participa pentru că sunt suspendat.

Este o perioadă groaznică. Cum mă simt mental? Este greu, foarte greu. Trebuie să merg mai departe, asta e viața”, a continuat fundașul lui Spurs.

Întrebat cum face față presiunii și criticilor primite din partea fanilor, Van de Ven a dezvăluit: ”Nu mai stau pe telefon, am terminat-o cu el. Doar pentru familie și lucruri de genul acesta”.