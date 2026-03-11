Selecționata lui Mircea Lucescu o întâlnește pe Turcia la Istanbul, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Meciul dintre Turcia și România va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro joi, 26 martie, de la ora 19:00.

Anunț înainte de Turcia - România: ”Nu va convoca pe nimeni de acolo!”

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a dezvăluit că s-ar putea ca Lucescu să nu convoace pe nimeni de la echipa pregătită de Daniel Pancu, chiar dacă ardelenii au urcat în clasament miraculos și au obținut accederea în play-off-ul Superligii României.

”Eu am înțeles că niciun jucător de la CFR Cluj nu va fi convocat. Nici Cordea, nici nimeni. Nu are nimic (n.r. Mircea Lucescu cu CFR Cluj). Se bazează pe nucleul care a fost și pe coeziunea grupului.

Nu vrea să aibă schimbări. Știm că nu are nimic. E de admirat că încă vrea să antreneze echipa națională. Dânsul (n.r. Mircea Lucescu) și-a ales, nu ne supărăm, nu comentăm”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit Digi Sport.

Dacă România va trece de Turcia (26 martie, 19:00), atunci va întâlni câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo în finala barajului (31 martie, 21:45)

Cum arată lotul preliminar pentru Turcia - România

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI : Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);