Play-out-ul campionatului nostru care stă să înceapă e, în mod cert, cel mai spectaculos, de când sistemul competițional s-a schimbat în 2015!

Explicația ține de numele echipelor care au ajuns în lupta pentru... evitarea retrogradării. Aici, avem chiar campioana țării (!), FCSB, dar și alte grupări obișnuite cu play-off. Exemplul Farul Constanța e elocvent, în acest sens. Desigur, echipe de calibrul celor amintite nu vor avea, realist vorbind, emoții pentru rămânerea în Superliga. Și, totuși, prezența lor, în play-out, ne va oferi o competiție mai aprigă. Pentru că vor viza primele două locuri, 7 și 8, cele care duc la barajul pentru Conference League.

Pornind de aici, președintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a admis că instalarea lui Mirel Rădoi, la FCSB, e o veste proastă pentru gruparea de pe litoral.

„Din păcate pentru noi, FCSB va juca în play-out şi este un adversar puternic. Noi voiam să fie în play-off, ca să nu avem un adversar de calibrul lor. Nu ştiu care sunt argumentele pentru care l-au adus pe Mirel. Cu siguranţă că e unul dintre cei mai buni antrenori români ai momentului. (n.r. - zâmbeşte) Îi doresc să nu aibă succes la FCSB în play-out-ul ăsta, că suntem adversari“, a spus fostul mare internațional.